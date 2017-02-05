  • الأحد ٨ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186529 تاريخ النشر: شباط 04, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة: الإهتمام بالطاقات الحديثة في اولويات صناعة الكهرباء

وزير الطاقة: الإهتمام بالطاقات الحديثة في اولويات صناعة الكهرباء

قال وزير الطاقة: ان صناعة الكهرباء اختبرات تطورات واسعة جدا في السنوات الاخيرة، من اهمها، التوجه نحو إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، معربا عن امله باستثمار 3 مليارات دولار في قطاع المحطات التي تعمل بالطاقات المتجددة.

واضاف "حميد جيت جيان"  السبت للصحفيين على هامش تدشين ثلاث محطات للطاقة الشمسية بطاقة 7 ميغاواطات في همدان، انه من المقرر إنشاء محطات بالطاقات المتجددة وغالبيتها شمسية وريحية بطاقة خمسة آلاف ميغاواط خلال الخطة التنموية السادسة.

واشار وزير الطاقة الى تدشين محطتين بطاقة 7 ميغاواطات في همدان وبالتزامن بدء العمليات التنفيذية لثلاث محطات بطاقة 7 ميغاواطات. وقال سيتم ايضا تدشين محطة بطاقة 10 ميغاواط في اصفهان قريبا.

كما أعلن جيت جيان عن افتتاح ثلاثة سدود و6 مشاريع للري في كل أنحاء البلاد خلال ايام عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية).

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0760 sec