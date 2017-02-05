قال وزير الطاقة: ان صناعة الكهرباء اختبرات تطورات واسعة جدا في السنوات الاخيرة، من اهمها، التوجه نحو إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، معربا عن امله باستثمار 3 مليارات دولار في قطاع المحطات التي تعمل بالطاقات المتجددة.

واضاف "حميد جيت جيان" السبت للصحفيين على هامش تدشين ثلاث محطات للطاقة الشمسية بطاقة 7 ميغاواطات في همدان، انه من المقرر إنشاء محطات بالطاقات المتجددة وغالبيتها شمسية وريحية بطاقة خمسة آلاف ميغاواط خلال الخطة التنموية السادسة.

واشار وزير الطاقة الى تدشين محطتين بطاقة 7 ميغاواطات في همدان وبالتزامن بدء العمليات التنفيذية لثلاث محطات بطاقة 7 ميغاواطات. وقال سيتم ايضا تدشين محطة بطاقة 10 ميغاواط في اصفهان قريبا.

كما أعلن جيت جيان عن افتتاح ثلاثة سدود و6 مشاريع للري في كل أنحاء البلاد خلال ايام عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية).