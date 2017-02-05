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رقم الخبر: 186528 تاريخ النشر: شباط 04, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: محليات  
ابوطالبي: استراتيجية ايران للتعاطي قائمة على الهدوء

ابوطالبي: استراتيجية ايران للتعاطي قائمة على الهدوء

قال المساعد السياسي لمكتب رئاسة الجمهورية ان استراتيجية ايران للتعاطي قائمة على الهدوء وعدم الانسياق وراء الاستفزازات.

وفي معرض رده على تغريدة الرئيس الامريكي دونالد ترامب على تويتر قال حميد ابوطالبي المساعد السياسي لمكتب رئاسة الجمهورية في تغريدة له ان امريكا والدول التي تعاني من العجز والعزلة تحاول من خلال التغريدات والمقابلات و المطالبة باستراتيجية جديدة، اعادة ايران الى رأس سلم التهديدات العالمية.

واضاف في المرحلة الاولى من رئاسة اوباما ايضا جعلوا ايران التهديد الاول في العالم من خلال المواجهة والحظر والاستفزاز لكن المسار تحول الى التعاطي والعمل من اجل حل المشكلة باتصال هاتفي.

وشدد بالقول ان ستراتيجية التعاطي التي تعتمدها ايران حاليا وهي في ذروة اقتدارها قائمة على الهدوء وعدم الانسياق وراء الاستفزازات و اللعب بقوة وفن في ارضها وليس في ارض الاخرين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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