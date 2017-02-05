اعتبر رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية الشيخ محمد محمدي كلبايكاني، اميركا بانها ام الفساد في العالم بجرائمها التي ارتكبتها في مختلف ارجاء المعمورة، مؤكدا بان الشعب الايراني لن يتخلى ابدا عن اطلاق شعار الموت لاميركا.

وفي مراسم اقيمت احياء لذكرى الشهداء في مدينة ورامين جنوب العاصمة طهران، اشار محمدي كلبايكاني الى تولي الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب زمام الامور في بلاده وقال، اننا نشهد اليوم في ظل القرار الذي اصدره هذا الشخص (ترامب) المبتدئ والمتشدق بحمل لواء الدفاع عن حقوق الانسان في العالم، يتم تكبيل يدي طفل في الخامسة من عمره في اميركا ويعلنون بكل وقاحة انه ربما يشكل هذا الطفل خطرا على اميركا.

واضاف، انه خلال المنافسات الانتخابية الاميركية اعلن مرشحان صراحة بان اميركا هي التي خلقت داعش، حيث جاء الكثير من العناصر من انحاء العالم الى سوريا الدولة المظلومة وارتكبوا فيها العديد من الجرائم وقتلوا الكثير من الافراد ليس فقط في سوريا بل في العراق وافغانستان ايضا.

واكد محمد كلبايكاني، ان اميركا هي ام الفساد وان اسرائيل هي صنيعتها، مشددا القول ان الشعب الايراني لن يتخلى عن اطلاق شعار الموت لاميركا.

وتابع، اننا نرى اليوم اسرائيل تحتفل لجرائم داعش في الدول الاسلامية، لان مظلومية فلسطين اصبحت اليوم في طي النسيان وهم (الصهاينة) سيدمرون بسهولة حتى المسجد الاقصى.

واكد رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية، ان ايران ليست داعية حرب ولكن لو اقتضى الحال فان الشعب الايراني الابي سيدافع بكل وجوده عن بلاده.