التقى مبعوث رئيس مجلس الشورى الإسلامي أردشير نوريان مساعد رئيس مجلس النواب الاندونيسي آغوس هرمانتو وسلم نوريان في هذا اللقاء دعوة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني لهرمانتو موجهة الى رئيس البرلمان الاندونيسي للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية المقرر في طهران.

وأشار مساعد رئيس مجلس النواب الأندونيسي الى العلاقات التاريخية بين جاكرتا و طهران قائلا ان العلاقات الدبلوماسية بين طهران و جاكرتا اقيمت منذ 1950 و كان لنا تعاون ثنائي طوال هذه السنين في مختلف الصعد.

وأضاف هرماندو أن البرلمانيين الإندونيسي والإيراني تربطهما علاقات جيدة ليس في الجانب الثنائي فحسب بل على صعيد المؤسسات الدولية و منها اتحاد البرلمانات الآسيوية والدولية.

و شدد المسؤول الإندونيسي على دعم بلاده لتنمية العلاقات مع إيران قائلا ان إندونيسيا تتابع تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

و من جانب آخر اعتبر مبعوث رئيس مجلس الشورى الإسلامي أردشير نوريان اعتبر العلاقات بين البلدين ايجابيا للغاية و قال إن البرلمان الإيراني يدعم تنمية العلاقات الاقتصادية و التجارية والثقافية و الاجتماعية و الاستثمارات مع جمهورية اندونيسيا دعما كاملا .

و أضاف نوريان أن أعداء المسلمين يحاولون خلق انقسامات بين المسلمين و الدول الإسلامية و هم يريدون بذلك الحد من تقدم المسلمين و هم يدعمون الكيان الصهيوني سياسيا و ماليا و يمهدون الأرضية لقتل الفلسطينيين، واكد ان إيران ستقيم المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية.