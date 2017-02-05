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رقم الخبر: 186524 تاريخ النشر: شباط 04, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: محليات  
مساعد وزير الصحة يدين الحظر الاميركي على المعدات الطبية

مساعد وزير الصحة يدين الحظر الاميركي على المعدات الطبية

أدان مساعد وزير الصحة ورئيس مؤسسة الغذاء والدواء في ايران رسول ديناروند الحظر الاميركي على المعدات الطبية ووصفه بالتصرف اللاانساني.

وقال ديناروند، في تصريح ادلى به يوم السبت، ان الحكومة الاميركية الجديدة اضافت مرة اخرى بعض المعدات الطبية الى قائمة الحظر المفروض على ايران والتي سمحت بها قبل فترة واضافتها الى القائمة التي تتطلب تراخيص خاصة فيما كانت قد سمحت بشراءها قبل نحو عام واحد.

واضاف، ان عقبات قد وضعت امام الشركات الايرانية في مجال شراء هذه المعدات والسلع الطبية الا ان البلاد لن تعاني من أزمات او تعرض سلامة المواطنين الى المخاطر بسبب الحظر الاميركي الجديد.

وتابع ديناروند: ان ايران قد واجهت مثل هذا الحظر سابقا الى ان شركات‌ المسؤولة عن تأمين هذه المعدات قادرة على البحث عن طرق بديلة للحصول عليها ولاقلق على سلامة المواطنين.

ووصف هذا الحظر بالعمل اللاانساني لان معظم هذه المعدات تستخدم لاهداف تشخيص الامراض ومعالجتها وان دخولها في قائمة الحظر مرة اخرى لاهدف من وراءه سوى تعريض صحة المواطنين وسلامتهم الى المخاطر.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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