أكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي باننا سوف لن ندع تخرصات الرئيس الاميركي دونالد ترامب تمرّ بلاد رد، موجها النصيحة له بان لا يدخل في مغامرة مع ايران.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين يوم السبت في ختام اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي عقد برئاسة آية الله محمد علي موحدي كرماني بترخيص من قائد الثورة الاسلامية، ان حكومة ترامب وتحت تاثير آل سعود واسرائيل قد دخلت في تحد مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بلا سبب ومن دون منطق، وفرضت بتخرصاتها اجراءات حظر جديدة ضد اشخاص طبيعيين واعتباريين ايرانيين.

واكد باننا ننصح ترامب بان لا يدخل في مغامرة مع ايران وقال، انه حتى لو كانت هذه القضايا مجرد تخرصات فانها سوف لن تمرّ بلا درد، وان التخرصات هي بحد ذاتها مغامرة وتحد.

ونوه رضائي الى ان الكيان الصهيوني وآل سعود حفزوا صدام للعدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، انهم وفي الوقت الذي تكبدوا فيه هزيمة منكرة، قد زعزعوا الامن فيه ايضا لذا فان نصيحتنا لاميركا هي ألا تلج في هذه القضايا.

وقال امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الوقت ذاته، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بطبيعة الحال لا تسعى ابدا وراء الحرب لكنها لا تتوانى في الدفاع عن نفسها ومن تراوده اطماع حول ايران سيندم.

وحول تصريحات ترامب ضد الاختبارات الصاروخية الايرانية قال، اننا لا ناخذ الاذن من احد في الدفاع عن انفسنا وتطوير قدراتنا العسكرية ونقدم النصيحة مرة اخرى ايضا بان تُراجع حكومة ترامب ماضي تعامل الحكومات الاميركية معنا وان تستفيد اكثر من نصائح عقلاء اميركا.

واكد رضائي بان القوات المسلحة الايرانية تراقب بدقة كاملة جميع التحركات في منطقة الخليج الفارسي واضاف، اننا راقبنا المناورات السابقة التي اجرتها السعودية واليوم المناورات الجارية من قبل اميركا وفرنسا وبريطانيا حيث نحصل منها على معلومات جيدة ونعمل وفقا لهذه المعلومات الدقيقة على تعزيز جهوزيتنا.

واشار الى ان اميركا في عهدي بوش واوباما كانت تدعي دوما بان جميع الخيارات مطروحة على الطاولة واعتبر ان ترامب لم يتحدث بكلام جديد واضاف، ان سؤالنا هو ما الذي سيجنونه من وراء هذه التهديدات سوى عدم السماح باستتباب الامن والسلام في المنطقة كما ان هذا النوع من التهديدات يقلل فرص الاستثمارات في المنطقة.

وقال، ان امننا مستتب وجاهزون للدفاع عن انفسنا الا ان اميركا تريد بهذه التهديدات التسويق لاسلحتها.

واضاف امين مجمع تشخيص مصلحة النظام، ان ترامب معروف بمقاول بناء ويسعى لبناء الجدران في كل مكان ولكن كونوا على ثقة بان هذه الجدران ستنهار قريبا.

وقال، ان ترامب يسعى لتصدير ازمات اميركا الداخلية الى الخارج ايضا وكذلك التغطية عليها، ولكن مع وجود مشاكل اميركا الداخلية لا يمكنهم ان يلعبوا دور شرطي العالم.