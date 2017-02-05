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رقم الخبر: 186522 تاريخ النشر: شباط 04, 2017 الوقت: 18:14 الاقسام: محليات  
السفارة الكويتية في طهران تنفي منع دخول الرعايا الايرانيين للكويت

السفارة الكويتية في طهران تنفي منع دخول الرعايا الايرانيين للكويت

أصدرت سفارة الكويت لدى طهران بيانا اكدت فيه انه لا صحة لمنع دخول رعايا 7 دول اسلامية الى الكويت بمن فيهم رعايا الجمهورية الاسلامية الايرانية

إثر بث اخبار في بعض وسائل الاعلام، بشأن منع دخول رعايا 7 دول اسلامية الى الكويت، بمن فيهم رعايا الجمهورية الاسلامية الايرانية، أصدرت سفارة دولة الكويت في طهران بيانا اعلنت فيه ان هذه الاخبار لا صحة لها مطلقا، وان دولة الكويت لم تتخذ اي قرار بشأن منع دخول رعايا الدول التي أشارت اليها الاخبار بمن فيهم رعايا الجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة.

وكرر القائم بالاعمال الكويتي في طهران، فلاح الحجرف، تأكيده نفي هذا الخبر، معلنا ان رعايا مختلف الدول بمن فيهم رعايا الجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة يعيشون الى جانب أسرهم في الكويت بأمن وسلامة ويتمتعون بكامل حقوقهم، كما أن ذويهم وبعد حصولهم على التأشيرات يدخلون البلاد ويلتقون معهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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