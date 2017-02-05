أعلن علي كاردر، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية، أن متوسط حجم صادرات النفط الايرانية بلغ 2.325 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن.

وأكد كاردر في مؤتمر صحافي يوم السبت، أن انتاج ايران من النفط وصل لمستوى 9ر3 مليون برميل باليوم.

ولفت الى أن ايران كانت تخزن 75 مليون برميل من المكثفات الغازية على متن الناقلات في فترة الحظر، غير أن الحجم انخفض خلال عام 2016 الى أن بلغ 25 مليون برميل حاليا، حيث من المتوقع بيع المكثفات المخزنة حتى 20 مارس/ آذار 2017.

وأكد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، أن متوسط صادرات المكثفات يبلغ بالوقت الحالي 650 الف برميل يوميا.

واشار كاردر الى استكشاف احتياطات نفطية تقدر بـ 15 مليار برميل، تبلغ الكمية القابلة للاستخراج منها 2 مليار برميل.

وأضاف أن مجموع الاحتياطات الهيدروكربونية في ايران من نفط وغاز ومكثفات غازية تعادل 14ر1 تريليون برميل بقابلية استخراج 52ر345 مليار برميل.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، أن عامل الاستخلاص في الحقول يبلغ 81ر36 بالمئة وعلى ضوء ذلك فإن ايران تستحوذ علىى المرتبة الاولى عالميا بالإحتياطات الهيدروكربونية.

من جهة ثانية، أكد كاردر أن شركة النفط الوطنية حددت موعد الـ 15 من فبراير /شباط الجاري، موعدا نهائيا لطرح عطاء تطوير حقل "آزادكان جنوبي" الواقع في جنوب غرب ايران.

واضاف: إن الشركة الوطنية تقوم بتوجيه خطابات بموجب العقود النفطية الجديدة وأن 29 شركة قدمت طلباتها الكاملة لنا.

ولفت الى أن شركة النفط الوطنية تتوخى عبر المناقصة المزمعة، تنفيذ العملية الانتاجية بحقل آزادكان، عبر الحد الاقصى من عامل الاستخلاص.

وبيّن كاردر بأن جميع حقول "غرب كارون" الواقعة جنوب غرب البلاد مثل "آزادكان" و"ياران" و"يادآوران" ستطرح للعطاء، وأن ايران تتقدم على العراق من الناحية الانتاجية في هذه الحقول المشتركة.

من جهة أخرى، أكد أن ثمة ملياري دولار مستحقات نفطية مترتبة على الهند داعيا البنك المركزي لتسريع وتيرة عملية استلامها، لافتا الى أن مستحقات النفط الايراني على الدول الاخرى تبلغ 5ر2 مليار دولار ويتعلق جزء منها لليونان والمغرب وايطاليا.

وبيّن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، أن الشركة لم تقدم خصومات سعرية للدول الاوروبية والاسيوية فيما يتعلق بالمبيعات النفطية معتبرا أن وضع المبيعات ممتاز.

وتوقع كاردر بان يترواح سعر برميل النفط بين 50- 60 دولارا في عام 2017، وذلك على ضوء عدم العودة السريعة لمنتجي النفط الصخري الى السوق وزيادة الطلب بواقع 1.5 مليون برميل في العام المذكور.