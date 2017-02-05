أعلن الرئيس التشادي، إدريس ديبي، الخميس 2 فبراير/ شباط، أن "نقص الموارد اللازمة لتنظيم" الانتخابات التشريعية في البلاد، هو السبب وراء تأجيلها منذ 2015، إلى إشعار آخر.

وقال ديبي في مؤتمر صحفي: "عندما أقول إننا لا نستطيع تنظيم الانتخابات التشريعية، فهذا بسبب نقص الإمكانات. في فترات نقص الأموال لا يمكننا أن نفعل شيئا. عندما يكون لدينا موارد يمكننا تنظيم الانتخابات التشريعية". وفي موضوع آخر، أكد الرئيس للصحفيين، أن جماعة "بوكو حرام" التي وسعت نشاطها من نيجيريا إلى دول مجاورة من بينها تشاد، "انتهت".