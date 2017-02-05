وأعرب السبت 4 فبراير/شباط في أعقاب مباحثات مع وزير الخارجية النمساوي، عن أمله في أن يكون العام "2017 سنة أحداث متوالية ومثمرة على مسار التسوية في بريدنيستروفيه، وتكثيف لقاءات "5+2" التي تضم روسيا وأوكرانيا راعيتين للمفاوضات، ومولدوفا وبريدنيستروفيه، طرفين في النزاع، إضافة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بصفة وسيط في التسوية.