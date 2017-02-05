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رقم الخبر: 186518 تاريخ النشر: شباط 04, 2017 الوقت: 19:40 الاقسام: دوليات  
مولدوفا ترفض الفدرلة وتدعو للحوار

مولدوفا ترفض الفدرلة وتدعو للحوار

أكد رئيس الوزراء المولدوفي بافل فيليب أن كيشينيوف خلصت إلى أن الوقت قد حان لبحث سبل صياغة وضع قانوني خاص لبريدنيستروفيه في قوام مولدوفا.

وأعرب السبت 4 فبراير/شباط  في أعقاب مباحثات مع وزير الخارجية النمساوي، عن أمله في أن يكون العام "2017 سنة أحداث متوالية ومثمرة على مسار التسوية في بريدنيستروفيه، وتكثيف لقاءات "5+2" التي تضم روسيا وأوكرانيا راعيتين للمفاوضات، ومولدوفا وبريدنيستروفيه، طرفين في النزاع، إضافة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بصفة وسيط في التسوية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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