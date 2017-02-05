أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على متانة التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان، منوها بأن الضمانات العسكرية الأمريكية تشمل الجزر التي تشكل محور نزاع بين اليابان والصين

وقال ماتيس في اجتماع مع نظيرته اليابانية تومومي اينادي في طوكيو السبت 4 فبراير/شباط: ننظر إلى تحالفنا مع اليابان باعتباره حجر الزاوية للسلام والازدهار والحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف ماتيس في مؤتمر صحافي بعد اللقاء "أكدت بوضوح موقفنا من قضية جزر سينكاكو والولايات المتحدة ستواصل الاعتراف بالإدارة اليابانية لهذه الجزر"، مشيرا إلى أن المادة الخامسة من الاتفاقية الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة تنسحب على هذه المسألة.

ويلزم البند الخامس الولايات المتحدة بصد الاعتداءات التي قد تتعرض لها اليابان أو الأراضي التي تديرها طوكيو مثل الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي التي تديرها اليابان وتطالب بها الصين.

وكان ماتيس أكد الجمعة لكوريا الجنوبية واليابان التزام واشنطن الكامل بأمنهما، متعهدا برد "ساحق" على أي محاولة هجوم نووي من كوريا الشمالية.

وتقيم الولايات المتحدة واليابان تحالفا أمنيا منذ عقود فيما تعود العلاقات بين واشنطن وسيئول إلى فترة الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953.

إلا أن ترامب تحدث خلال حملته الانتخابية عن إمكانية سحب القوات الأمريكية المنتشرة في البلدين ما لم يزيدا مساهمتهما المالية.

وتنشر الولايات المتحدة 47 ألف جندي في اليابان و28500 في كوريا الجنوبية.

في سياق آخر قال مسؤول صيني كبير عن شؤون التبت لصحيفة حكومية نافذة إنه يجب على الولايات المتحدة الكف عن استغلال الدلاي لاما لإثارة قلاقل للصين.

وقالت صحيفة جلوبال تايمز في ساعة متأخرة من مساء الجمعة نقلا عن "تشو ويغ أون" رئيس لجنة الشؤون العرقية والدينية للهيئة الاستشارية العليا للبرلمان الصيني إن ذلك سيحقق مكاسب للولايات المتحدة ولكنه بدلا من ذلك سيلحق الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية.

وتقول الصين إن الدلاي لاما الذي فر إلى المنفى في الهند بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني في 1959 انفصالي يستخدم العنف. وينفي الدلاي لاما تأييده للعنف ويقول إنه لا يريد سوى حكم ذاتي حقيقي للتبت.

وفي رد على أسئلة خطية في الآونة الأخيرة من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لم يعط ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي الجديد إجابة قاطعة عندما سئل عما إذا كان سيلتزم باستقبال الدلاي لاما والاجتماع معه.

وقال أيضا إنه سيواصل تشجيع الحوار بين بكين وممثلي حكومة التبت في المنفى والدلاي لاما وذلك حسبما قالت خدمة ذاتبت بوست.كوم الإخبارية على الانترنت التي تتخذ من الهند مقرا لها يوم الخميس.

وقال تشو: إن المستحيل للحكومة الصينية أن "تجري حوارا" مع تلك الجماعة غير القانونية التي تهدف إلى تقسيم الصين وإن تصريحات تيلرسون تثبت أنه "هاو تماما" بشأن المسائل المتعلقة بالتبت.

وأضاف أن الصين لن تغير سياستها لدعم نمو المجتمع التبتي ولن تكف عن حماية سيادتها على المنطقة.