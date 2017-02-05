نسمع كثيراً عن تحطيم أرقام قياسية في غينيس خاصة بالأطعمة مثل أكبر صينية كنافة، وأكبر صحن تبولة، وأكبر كبسة دجاج، وأكبر برجر، وأكبر صحن كشري. يتم إعدادها لساعات متواصلة وبكميات مهولة، فيحق لنا السؤال ما الذي يحدث لهذه الكميات الضخمة من الطعام؟!.

فيما يخص الأرقام القياسية المتعلقة بالأطعمة الضخمة، فوفقاً لقانون أصدرته موسوعة غينيس عام 2011، فجميع الأطعمة الضخمة، أو الأرقام التي تشمل كميات كبيرة يجب إما التبرع بها، أو استهلاكها أو بيعها للإستهلاك حتى يتم الاعتراف بالرقم القياسي رسمياً. وقد تم وضع هذا الشرط لعدة أسباب، لكن الأهم هو منع إهدار هذه الكميات الضخمة من الأطعمة، أي حتى لا يكون مصيرها القمامة، وهو شيء تعرضت لأجله غينيس لإنتقادات لاذعة.

تسمح غينيس لأولئك الذين يرغبون بتحطيم أرقام قياسية إما ببيع هذه الأطعمة أو التبرع بها لحقيقة أن إعدادها يحتاج لكثير من الأموال، فيسمح بيعها بإستردادها. كما يعني هذا الشرط، أنه يجب أن تكون جميع الأطعمة صالحة للأكل، ما يجعل من الصعب تحطيم بعض هذه الأرقام القياسية المتعلقة بالأطعمة الضخمة.

فعلى سبيل المثال حين حاولت شركة (Juicys Outlaw Grill) تحطيم رقم قياسي وإعداد 770 رطلاً من البرغر (317 كغم)، فقد فشلت المحاولة الأولية لأن الشركة لم تستطع طهي اللحم البقري جيداً، وهو ما يعني أن شطائر البرغر بشكل عام لن تؤكل، حيث لم تستطع تلبية جميع شروط غينيس. لكنها بعد ذلك تمكنت من تحطيم الرقم القياسي، وبيع أكبر كمية تجارية من البرغر بـ 5000 دولار.

كما أن هناك شرطاً ينص على أن تكون الأطعمة التي ستدخل غينيس متشابهة مع الأطعمة الأصلية. فشرط صنع عود آيس كريم كبير، هو أن يكون المنتج النهائي قادراً على الوقوف بشكل مستقيم كما عود الآيس كريم العادي. ففي عام 2005 فشلت شركة (Snapple) في تحقيق الرقم القياسي لأكبر عود آيس كريم، فعلى الرغم من الإعداد الجيد والتبريد طيلة الطريق فقد ذابت في المكان ولم تنجح الشركة في محاولتها.