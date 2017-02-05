أجرت جامعة بيرجين تشريحا الخميس، لجثة حوت كان قد خرج من المياه إلى الشاطئ وعثر عليه في جزيرة سوترا قرب بيرجين في مطلع الأسبوع. وأظهر التشريح وجود 30 من الأكياس البلاستيكية في بطن الحوت إضافة إلى مواد بلاستيكية أخرى.

وأظهر التشريح أيضاً أن جهازه الهضمي فارغ تماماً من الطعام، وأن كل الدلائل تشير إلى أنه كان يعاني من آلام.

وأُجريت عدة محاولات لمطاردة الحوت ودفعه للعودة إلى المياه مرة أخرى، لكن تعين في نهاية المطاف إطلاق النار عليه ونقل في وقت لاحق لفحصه.

وقال خبير علوم الحيوانات تيري ليزليفاند: (في المجمل هناك نحو 30 كيساً مختلفاً من البلاستيك وكذلك بعض رقائق البلاستيك هنا وهو ما أكله الحوت).

ويبلغ طول الحوت ستة أمتار. وأوضح ليزليفاند أن أطول قطعة من القطع البلاستيكية تزيد عن مترين.

وأضاف: (أعتقد أن الحوت كان يتألم. أعتقد أن هذه الأشياء هي السبب في التصرفات الغريبة للحوت وجنوحه على شاطئ سوترا في مطلع الأسبوع).