اكتشف سياح في إحدى الكنائس البريطانية بـ(نوتينغهام شاير) منحوتة قديمة على شكل وجه حظيت بإهتمام كبير ليس لأن عمرها يقدر بـ700 عام، بل لأن وجه التمثال يشبه وجه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، وفقاً لما نشره أحد السياح عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب وكالة (سبوتنيك) الروسية.

وقال أحد سدنة الكنيسة، إن التمثال لم يكن يسترعي انتباههم من قبل، إلى أن اكتشفت إحدى السائحات وهي صحافية وناشرة تدعى سميرة أحمد التمثال قبل انتخاب ترامب رئيساً.

سميرة كانت تمضي عطلة صغيرة مع عائلتها وهي مقيمة في لندن وحينما كانت وزوجها يمران من أمام الكنيسة طلب منها زوجها المهتم بالآثار والكنائس القديمة أن يتوقفا لزيارتها وشاء القدر أن تعثر على التمثال.