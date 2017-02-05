وبخمسة مقاعد داخلية، يمكن القول أن سنترال كافيه هو أصغر مقهى في العاصمة كوبنهاغن. وعلى الرغم من أن الفندق يتكون من غرفة واحدة، إلا أنه محجوز في معظم الأيام. وما يزيد من شعبيته أنه يقع في منطقة حيوية جداً من كوبنهاغن.

يوجد في الغرفة سرير مزدوج مصمم على الطراز السويدي، وبطانية مصنوعة من ريش الإوز. ولمنح مزيد من الراحة والهدوء، فباب الغرفة عازل للصوت تماماً. يرجع المبنى في تاريخه منذ العام 1905 حتى الحرب العالمية الثانية لمصلّح أحذية، وقد تمت إضافة الطابق الأول عام 1920.