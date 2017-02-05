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رقم الخبر: 186508 تاريخ النشر: شباط 04, 2017 الوقت: 16:47 الاقسام: منوعات  
أصغر فندق في العالم.. بغرفة واحدة فقط!

أصغر فندق في العالم.. بغرفة واحدة فقط!

بتكلفة 211 دولاراً بإمكانك الاستمتاع بقضاء ليلة في أصغر فندق في العالم. يتكون فندق سنترال هوتيل الذي يقع فوق كوبنهاغن سنترال كافيه من غرفة واحدة فقط تتسع لشخصين.

وبخمسة مقاعد داخلية، يمكن القول أن سنترال كافيه هو أصغر مقهى في العاصمة كوبنهاغن. وعلى الرغم من أن الفندق يتكون من غرفة واحدة، إلا أنه محجوز في معظم الأيام. وما يزيد من شعبيته أنه يقع في منطقة حيوية جداً من كوبنهاغن.

يوجد في الغرفة سرير مزدوج مصمم على الطراز السويدي، وبطانية مصنوعة من ريش الإوز. ولمنح مزيد من الراحة والهدوء، فباب الغرفة عازل للصوت تماماً. يرجع المبنى في تاريخه منذ العام 1905 حتى الحرب العالمية الثانية لمصلّح أحذية، وقد تمت إضافة الطابق الأول عام 1920.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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