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رقم الخبر: 186507 تاريخ النشر: شباط 04, 2017 الوقت: 16:45 الاقسام: منوعات  
تعرف على دول غيرت أسماءها

تعرف على دول غيرت أسماءها

كثيراً ما نسمع عن دول لم تكن موجودة من قبل، وكذلك الحال مع أسماء دول لم تكن كما نعرفها، لأن الدول غيرتها لأسباب غالبيتها قومية أو وطنية، خصوصاً الدول الإفريقية.

فعلى سبيل المثال، منذ ثمانينات القرن الماضي، بدأنا نسمع عن دول بوركينا فاسو وكوت ديفوار وناميبيا في إفريقيا وميانمار في آسيا وغيرها.

والدول الإفريقية على وجه التحديد غيرت أسماءها لأسباب وطنية، إذ مرت القارة الإفريقية بعملية (أفرقة) الأسماء، أي تحويل أسمائها إلى أسماء إفريقية بحتة.

على أي حال، يظهر الإنفوغرافيك المرفق عددا من الدول التي غيرت أسماءها على مدى التاريخ، مع العلم أن هناك الكثير من الدول الأخرى التي غيرت أسماءها أو ظهرت إلى الوجود لم يرد ذكرها في هذا الإنفوغرافيك، مثل دولة جنوب السودان وفانواتو وتوفولو والدول التي انبثقت عن انهيار الاتحاد السوفيتي، رغم أنها كانت موجودة دائماً تحت مسمى الاتحاد، مثل روسيا وبيلاروسيا وغيرهما.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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