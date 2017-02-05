وقالت ميتشيل الشريك المؤسس في سكيل فينتشر بارتنرز "المنطق يقول لماذا نتحمل المخاطرة؟"

ويستخدم وادي السيليكون عمالة دولية وتعتمد تلك الشركات الصغيرة على التوظيف السريع من شتى أرجاء العالم وعلى السفر حول العالم لإيجاد عملاء كما تلجأ للمستثمرين في رأس المال المُخاطر في وادي السيليكون لجمع التمويل.

يذكر بأنه أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا قبل أسبوع علق برنامج الولايات المتحدة الخاص باستقبال اللاجئين لمدة 120 يوما وحظر دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى وأوقف دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما. وقال ديفيد كراون الشريك في بسمر فينتشر بارتنرز العاملة في وادي السيليكون "اليوم لدينا شركات تتوقف بسبب عدم قدرة موظفيها على السفر داخل وخارج الولايات المتحدة... هذا سيكون السبب الرئيسي وراء عدم تحقيق الشركات لخططها في 2017." ورغم أن قضية الهجرة مازالت تتكشف إلا أن التأثيرات الواسعة ذات الأثر الأكثر إيلاما قد تشمل تضرر التنافسية التي تتمتع بها البلاد في قطاع التكنولوجيا مما يعوق نمو فرص العمل ويرسل المزيد من رؤوس الأموال إلى الخارج على حساب الاقتصاد الأمريكي. ولا‭ ‬يزال مدى التأثير على الشركات الناشئة غير واضح لكن أكثر من 15 من المستثمرين في مجال الاستثمار المُخاطر والمؤسسين لشركات تكنولوجيا يشيرون إلى مخاوف فورية متعلقة بتبعات حظر السفر.

