في كل يوم أنهي كتابة عمودي هذا منذ أكثر من أسبوعين وأنا أتخذ قراراً حاسماً وقطعياً في «التوبة» والكف عن التعليق على كل ما يقوله أو يقوم به الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

سلام الله على إمام الهدى وهو يقول في دعائه في تعليم التائبين سبل التوبة النصوح حيث يقول: «فكم أتوب وكم أعود أما آن لي أن استحي من ربي؟!».. وها أنا أيضاً أتوب عن التعليق على هرطقات ترامب ثم أعود «أما آن لي أن استحي من أحبتي القرّاء؟!»..

اليوم تراجعت عن أصل الفكرة وقلت مع نفسي كيف أحجب عن أحبتي شيء يحبونه وهم أكثر منّي متابعة له وتقصياً لأخباره وآخر «تقليعاته»؟!..

ليس أنتم وحدكم هيك وإنما كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء كلها هيك.. ايش قال ترامب؟! ايش فعل؟! ايش لبس؟! ايش يأكل؟!..

اذن يا حبايبي.. تعالوا نقلع عن قرار التوبة.. ونبقى عاشقين لأخبار ترامب ونتذكر مع الصباح الشحرورة صباح وهي تقول «بيقولوا لي توبي.. توبي يا عيني توبي.. ازاي بس ازاي؟! تتوبي يا عيني ازاي؟! ما أقدرش أفوتو والنبي.. دايبه.. دايبه في هوى محبوبي».

يبدو أننا خلال هذه السنين.. سنكون أمام مفارقات وتقلبات وفقاعات ترامبية لا تنتهي!! اليوم تحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن أرقام قياسية كسرها وحطّمها فخامة الرئيس!! وقبل أيام حكينا كيف أنه حطّم الرقم القياسي في فقدان الشعبية حيث لم يمض سوى ثمانية أيام حتى ارتفعت نسبة المطالبين برحيله عن البيت الأبيض الى 51 بالمئة!!..

الجديد في الأرقام الترامبية.. أن فخامته يعتبر «أثراهم» أي أكثر رؤساء أمريكا ثروة!! وقالت الإحصاءات أنه يمتلك أكثر من 4 مليارات دولار.. وبعدين؟! ولا قبلين.. أنه «أكبرهم»!! يعني أن دونالد ترامب الذي دخل البيت الأبيض ورقص رقصته الأولى مع الست ميلانيا كان عمره أكثر من سبعين سنة!! وهذا لم يحصل مع أي رئيس أمريكي من قبل!! أي أنهم جميعاً بما في ذلك دونالد ريغان كانوا أصغر من ذلك.

تقول الأرقام القياسية الترامبية أيضاً أنه -أي فخامة الرئيس أو ضخامة الرئيس- «أتخنهم»!! حيث كان وزن سيادته (107) كيلوغرامات في أيلول 2016، أما الآن فهو يزن (121) كيلوغراماً حسب صحيفة نيويورك تايمز.. وبهذا حطّم صاحبنا الرقم القياسي على مدى أكثر من مئة عام.. حيث الرقم القياسي بإسم الرئيس وليام تافت 1909 وكان وزنه (160) كيلوغراماً.. يا سلام يا غرام.. على هذه الأرقام.. وقال لك ايه؟! أن العلم لا يكال بالبتنجان!!..