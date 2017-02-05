ان فن المسرح ما كان يعرف طريقه الى بلاد العرب لولا الاتصال الذي حصل مع الغرب الاوروبي، خاصة في الفترة التي شهدت فيها هذه البلاد الاحتلالات من قبل الاستعمار الفرنسي والانكليزي والايطالي وما تلا ذلك من عملية شحن للثقافة الغربية بكل صورها ومضامينها وأساليبها، ونقلها الى الثقافة العربية.

فجاءت عملية النقل هذه، في إطار كان بعيداً عن الواقع العربي، وبعيداً عن روح المعاناة التي مرّ بها الشارع العربي. والسبب، كان يكمن في حرص الذين أخذوا على عاتقهم تلك المهمة، أن نقلوها بكل الحذافير الغربية التي رسمت صورة المجتمع الغربي وحياة الفرد الغربي آنذاك. أي أن المسرح العربي وإن كانت بدايته الجادة قد ولدت، إلا أنها كانت من رحم الواقع الاوروبي إن صح التعبير، وبكل أساليب التعبير الفني والأدبي التي رسمت صوره تلك.

في لبنان موضوع بحثنا، رفع بعض النقاد قبعاتهم لرائد المسرح اللبناني والعربي "مارون النقاش"، حين اعتبروه هو مؤسس المسرح، وواضع أول خشبة له. فهو الرجل التاجر الكثير الأسفار الذي خبأ له القدر أن يسافر الى أوروبا، وهناك شاهد العروض المسرحية فخطر له أن ينقل التجربة إلى بلده، فتحول من فن التجارة الى فن المسرح، لما كان يتمتع به من أحاسيس ومشاعر أودت بحياة التاجر وخلفت بدلاً عنه مؤلفاً مسرحياً ومخرجاً وممثلاً، صار إسمه فيما بعد عنواناً، لا يذكر إلا ويذكر اسم المسرح معه، فكان صاحب أول مسرحية عربية وهي "البخيل" للعام 1847.

لكن ومن جانب آخر، اتهم بعض النقاد هذه البداية بأنها جاءت على شاكلة الغرب، حين وصف أحدهم النقاش قائلاً:" لا يمكن القول إن نشوء المسرح الرسمي ليس مرتبطاً برغبة مارون النقاش الشخصية بل هو حاجة موضوعية، كانت مرتبطة بنشوء طبقة وسطى متغربة تكونت بفعل الاجتياح الرأسمالي، فاستمدت وعيها من الغرب، إما عن طريق التعلم في مدارس الإرساليات التبشيرية، أو ما نسج على منوالها، أو من خلال الأسفار على غرار مارون النقاش". بمعنى أن هذه البداية وبحسب النقاد، لم تكن مشروعاً حقيقياً لنهضة الثقافة العربية، مسرحياً، لأنها جاءت على نمط الواقع الغربي، فناً وثقافةً.

إذن ورغم ما يحسب للنقاش أنه أول من شجع على الاهتمام بالمسرح، عربياً، إلا أن ما تلا مرحلة النقل أي مرحلة النقاش، من مراحل، كانت هي الأخرى قد اعتبرت رائدة في مسيرة المسرح العربي، وبالأخص المسرح في لبنان. وأهمها كانت مرحلة بناء وتوطيد العلاقة ما بين المسرح، كنصوص، والمشاهدين والمتابعين، من خلال الجهود التي بذلت لتكثيف الروح الوطنية بين الجماهير.

أي أن الالتفات الى الواقع الاجتماعي صار السمة المميزة التي شغلت بال الكتاب المسرحيين، بعد مارون النقاش. وبما أن النصوص المسرحية لم تكن جاهزة وقتذاك، ولم يكن قد برع في هذا المجال من هو قادر على ملء الفراغات الثقافية بين الجماهير، بالأعمال التوعوية الناقدة الهادفة، فقد كان الاعتماد على النصوص الأدبية العائدة لعمالقة الادب العربي، هو السبيل الذي صار ميزة تلك الفترة. ولأن الادب اللبناني على وجه الخصوص، لم يكن يخل من الأسماء الكبيرة في مجال الاهتمام بالواقع الاجتماعي، كجبران خليل جبران وأمين الريحاني وغيرهم، فقد صارت كتابات هؤلاء، هي مصدر الإلهام للمسرح اللبناني.

لذلك، خلال هذه الفترة، أصبح شأن الواقع اللبناني ذو أهمية أكبر على خشبة المسرح، وصار إدراك المشاهد لقيمة تلك الكتابات أفضل مما كان يقرؤها في صفحات المؤلف، ما ساعد على حصول تغير في النظرة الى المسرح ذاته أيضاً، بأنه وسيلة رفيعة وناضجة ترمز الى طبيعة معيشة البشر في جميع الظروف وفي كل الاحوال.

فنجد الانجازات قد توالت في المسرح اللبناني، فظهر "سعيد تقي الدين" الذي قدم عدة مسرحيات اجتماعية، عكست واقع الحياة اللبنانية بشكل خاص، ومنها: مسرحية "لولا المحامي" و " نخب العدو" و"حفنة ريح" و"المنبوذ". بالاضافة الى الدور الريادي للكاتب " أديب مروة " الذي قدم مجموعة مسرحيات واقعية عالجت مشاكل الشارع اللبناني. كما ظهر على الساحة اللبنانية أيضاً، الكاتب " يوسف الحايك" وآخرون من الكتاب الذين ساهموا في إنعاش حركة المسرح اللبناني بشكل لا يمكن إغفاله.

لهذا يمكن القول إن هؤلاء الرواد من المسرحيين، قد استطاعوا بحسهم العميق وجرأتهم أن يضعوا الحلول للمجتمع، والتي لم تأت من فراغ، بل كانت نتيجة انعكاس لارتباطاتهم الوثيقة بالجمهور وتفاعلهم اليومي معهم.

فكانت العروض المسرحية الأولى قد حوت على عناصر التشويق العفوية وألوان الفنون الشعبية، والتي كانت بعضاً منها ارتجالية، تسامرت مع موضوعات بيئية محورية، أيقظت، على الرغم من قلة تلك العروض وشحة المسارح، حسّ الجمهور العربي، ونبهته الى واقعه وأزاحت عنه أطر الخشية والخوف، وخلقت في داخله روح الانتفاضة وحب الصرخة.