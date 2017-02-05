أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، اسحاق جهانغيري، ان الاتهامات الامريكية ضد ايران باتت بالية ومُبْتَذَلة الى حد اصبح من يطلقها يخجل من نفسه، وقال: إن الشعب والمسؤولين في ايران لا يولون ادنى أهمية لهذه التصريحات.

واضاف جهانغيري، السبت: الجميع سيكون رابحا لو تحدث بلغة التكريم مع الشعب الايراني، ولو اعتمد منطق الحوار.

واضاف: عندما يغيرون لهجتهم عليهم ان يعلموا بانهم يتحدثون عن منطقة حساسة جدا، وان ايران تتمتع بالاستقرار في هذا الممر، لذا فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست فقط لا تعد مشكلة للمنطقة، بل تساعد على استقرار الوضع فيها.

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية: لولا الجمهورية الاسلامية الايرانية لوقعت سورية بيد داعش، ولإنتشرت التنظيمات الارهابية في الدول العربية ولنشطت القاعدة في افغانستان، اذن ايران كانت متواجدة أينما كان يلزم تواجدها، لأنها تعمل على إحلال الاستقرار.

وقال: يحاولون ومن خلال اطلاق هذه الشعارات، خفض وتيرة التنمية في البلاد وارعاب المستثمرين المحليين والاجانب لكن عليهم ان يعلموا ان الشعب والمسؤولين الايرانيين لا يولون أدنى قيمة لهذه التصريحات.

وأكد النائب الاول لرئيس الجمهورية في جانب آخر من تصريحاته ان انتصار الثورة الاسلامية، حدث قل نظيره في العالم، لانه تحقق بمشاركة جميع ابناء الشعب وبدون استخدام القوة وبالإتكاء على الاهداف التي رسمها الامام الخميني الراحل والشعب الايراني.

وصرح النائب الاول لرئيس الجمهورية، ان الشعب الايراني استطاع ان يحقق النصر بالطرق السلمية على نظام الشاه الذي كان يعتبر دركي المنطقة، حسب رأيهم، وكان مسنودا ومدعوما من قبل الامريكيين.

من جانبها وصفت الخارجية الايرانية اقدام الإدارة الامريكية على ادراج اسماء بعض الاشخاص والمؤسسات الايرانية على لائحة العقوبات اللامشروعة بذريعة الاختبار الصاروخي الاخير الذي اجرته ايران، بانه يتناقض مع التزامات امريكا وروح ونص القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن.

واكدت الخارجية في بيان لها، ان مجلس الامن طالما اكد ان تطوير القدرات الصاروخية الايرانية الذي له اهداف دفاعية بحتة ويتم تصميمه لحمل الاسلحة التقليدية ولا يمكن ان يستخدم الا للأغراض الدفاعية، هو حق مشروع للشعب الايراني ويأتي في اطار الحقوق الدولية وميثاق الامم المتحدة وان أي تدخل للآخرين في هذا المجال يعد انتهاكا سافرا لمبادئ الحقوق الدولية.

وجاء في البيان: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية وردا على الخطوة المعادية للاسلام التي اتخذتها الادارة الامريكية والمتمثلة بفرض حظر مؤقت على دخول الرعايا الايرانيين الى اراضيها،اعلنت عن تعليق اصدار التأشيرات للرعايا الامريكيين في اطار آلية خاصة وانها ستقوم وفقا لمبدأ الرد بالمثل على الاجراء الاخير للادارة الامريكية، بفرض بعض القيود القانونية على جهات تشمل افرادا وكيانات امريكية ساهمت في تشكيل أو دعم الجماعات المتطرفة والارهابية في المنطقة أو تورطت في قتل وقمع العزّل فيها.

واكد البيان انه سيتم الاعلان عن الجهات الامريكية التي ستشملها هذه القيود لاحقا، وسيجري الرد بالمثل وبالشكل المناسب على أي خطوة تستهدف مصالح الشعب الايراني مدعومة بتواجد الشعب في الساحة ويقظته.

وجدد البيان تأكيده على مبدأ عدم المساومة أو التفاوض بشأن أمن الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلاً: إن الاجراءات غير الناضجة وغير المدروسة للإدارة الامريكية لا يمكن ان تثني ايران عن متابعة ومواصلة سياستها المبدئية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي للارهاب والتطرف، وان ايران بما لديها من تدبير وحكمة لا تسمح ابدا بأن تتحقق الاهداف المشؤومة للمؤامرات الخطيرة والاوهام المثيرة للحروب للكيان الصهيوني وحماته.

وقد رد وزير الخارجية محمد جواد ظريف على التغريدات الاخيرة للرئيس الامريكي دونالد ترامب وكتب الجمعة على صفحته: إن ايران لا تعير التهديدات أي اهتمام لاننا نعتمد على شعبنا لإرساء الامن في البلاد.

كما كتب ظريف في تغريدة أخرى: اننا لن نستخدم اسلحتنا ضد الآخرين سوى في حالة الدفاع المشروع. لنرى هل ان الذين يشكون من (قدراتنا الدفاعية) جاهزون لتكرار هذا الكلام؟

وتزامنا مع التغريدات التي اطلقها ترامب في الايام الاخيرة ضد ايران نشر وزير الخارجية الايراني فيلما عن ملتقى مؤسسة الشؤون الدولية في ولينغتنون حول قدرات ايران الصاروخية. حيث قال في هذا الملتقى ردا على سؤال حول القدرات الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية: انت الذي تطرح هذا السؤال لم تكن هدفا لحرب استمرت ثماني سنوات، الحرب التي تعرضت فيها مدننا للقصف الصاروخي المعادي وكذلك القصف الكيميائي. كنا في تلك الحقبة نذهب الى هذه الدولة وتلك ونتوسل للحصول على صاروخ رادع واحد. لم تكونوا في ظروف لم تملكوا فيها حتى صاروخ واحد لردع صدام حسين عن قصف مدنكم. والان انتم تريدون منا ان نتخلى عن تجهيز منظومتنا الدفاعية مقابل عدة دولارات، نأمل ان يحين اليوم الذي لا ينفق فيه أي احد مالا من اجل السلاح. فالمجتمع الدولي لم يتمكن في تلك الحرب من الحد من قصف ايران صاروخيا وكيميائيا.

واضاف: إن صدام حسين الذي هاجم ايران وقتل الايرانيين لم يصبح عدوا للغرب لكنه عندما هاجم الكويت اصبح عدوا للغرب. وكان صدام عزيزا ومحببا لدى الغرب لمدة ثماني سنوات.

واكد ظريف: نحن اكثر بلدان المنطقة أمناً واستقراراً، ومدينون لهذا الأمن لمنظومتنا الدفاعية، لكني اكرر اننا لن ولن ولن نستخدم هذه التجهيزات ضد بلد آخر.

بدورها أعلنت روسيا، ان التجارب الصاروخية في ايران لا تبرر فرض عقوبات جديدة عليها لانها لا تخضع للحظر الصاروخي وصرح مسؤول في الخارجية الروسية: إن التجارب الصاروخية الايرانية لم تنتهك أي شيء، ولايوجد أي حظر لإطلاق الصواريخ من قبل ايران.

وافادت صحيفة كامرسانت، السبت، نقلا عن المسؤول الروسي الذي لم يكشف اسمه، بان قرار مجلس الأمن 2231 والذي أكد الإتفاق النووي، ناشد ايران فقط بالامتناع عن (اطلاق الصواريخ) ولم يلزمها بهذا الامر.

واوضح المسؤول بالخارجية الروسية ان الطلب شمل الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية فقط.

وصرح بان المسؤولين الايرانيين أكدوا بان الصواريخ التي جرى اختبارها لا تمتلك هذه القدرة (لا تحمل رؤوس نووية) ولم يثبت خلاف ذلك حتى الان.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: إن تجارب إيران الصاروخية لا تمثل انتهاكا للإتفاق النووي مع الدول الكبرى.

واضاف ريابكوف في تصريحات لوكالة (انترفاكس)، السبت: إن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا يتضمن أي بند يمنع إيران من القيام بمثل هذه الأنشطة.

وأوضح ريابكوف أن هذا القرار الذي تبنى فيه مجلس الأمن الدولي الإتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى يتضمن مجرد دعوة موجهة الى الحكومة الإيرانية للإمتناع عن إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا معينة تسمح بتزويد الصاروخ برأس نووي.

