قال رئيس مجلس الجمهورية في البرلمان الوطني البيلاروسي ميخائيل مياسنكوفيتش ان بلاده تتطلع الى اقامة علاقات شاملة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار رئيس المجلس الاعلى للبرلمان البيلاروسي في تصريحه ادلى به لمراسل ارنا على اعتاب زيارته لإيران الى رغبة مينسك في تطوير العلاقات مع طهران وقال ان زيارته ستبدا غدا الأحد حيث سيلتقي خلالها رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد جواد نعمت زاده.

واوضح مياسنكوفيتش بأن رفع العقوبات وتنفيذ خطة العمل المشترك المشترك الشاملة يمهد لتنمية العلاقات الفعالة بين البلدين واصفا العلاقات بين بيلاروسيا و ايران بأنها وثيقة وقائمة على الصداقة والتعاون. وقال ان مواقف ايران وبلاروسيا المتقاربة بشأن القضايا الدولية من شأنها ان توفر ظروف توسيع التعاون الفعال في المنظمات الدولية.

واكد على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة وتوسيع النشاطات على الأصعدة الصناعية والعلمية والتقنية الى جانب تنمية العلاقات السياسية بين البلدين.

وفيما شدد على اهمية التعاون بين محافظات ايران وبيلاروسيا وضرورة تطويرها قال ان تطوير هذا التعاون من شأنه ان يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية.

وتابع بالقول بأن ان مينسك ترحب بتنفيذ الاتفاق النووي معلنا دعم بلاده لجهود ايران والسداسية في ازالة العقوبات وتوفير الظروف الدولية المناسبة.

واضاف بأن تنفيذ الاتفاق النووي الشامل يساعد على ارساء اسس الامن الدولي ويلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وصرح بأن بلاده طالما التزمت بالنظام الدولي وتقيم علاقاتها على اساس الثقة المتبادلة.