وأضاف الوزير صالحي اميري في مقال نشر على موقع الوزارة أن أيام عشرة الفجر المباركة تذكرنا بأيام استطاع الشعب الايراني خلالها بفضل الوحدة والتعاون وبقيادة الامام الخميني (ره) ان يضع حجر اساس عصر جديد في التاريخ.

وجاء في المقال إن الثورة الإسلامية التي انتصرت عام 1979 كانت استجابة طبيعية ومنطقية لإحتياجات وتطلعات مجتمع كانت لديه مطالب واضحة ورغبات شفافة وأن الحكومة آنذاك لم تكن تتفهم مطالبه او تستجيب له وعلى ذلك لم ير امامه خيارا سوى تفجير الثورة.

وأضاف: ان الشعار الرئيسي للثورة كان قائما على ثلاث مفاهيم رئيسية وهي 'الاستقلال'و 'الحرية' و 'الجمهورية الإسلامية'، وشعار 'الاستقلال ' الذي كان يطلقه الشعب الإيراني انما كان يريد من خلاله التأكيد على نقطة هامة وهي أنه لا يريد العيش تحت وطأة الثقافة الغربية ويرغب في العودة إلى هويته الدينية . أما شعار 'الحرية' فكان يرمز الى التحرر من الطغاة فيما ان شعار 'الجمهورية' وهو الذي يمثل عنصرا أساسيا من عناصر النظام، عزز دور الشعب في صنع القرار وتقرير المصير وأخيرا 'الإسلامية' التي تمثل هوية الشعب الإيراني ومعتقداته القلبية.

وجاء في المقال ان سر نجاحنا منذ 38 عاما يكمن في الوحدة والتناغم الى جانب التنوع والتعددية الثقافية في المجتمع.

واكد الوزير صالحي اميري إن المجتمع الثوري ماض في طريق النجاح والازدهار، ويحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى محورية الفضيلة والأخلاق والتناغم والتقارب على كافة المستويات وهذا ما لايمكن تحقيقه الا من خلال الوحدة والتعاون والإنسجام.