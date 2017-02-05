التغذية المعتمدة على الخضار والنباتات تعتبر محل جدل ويحذر الأطباء والخبراء الألمان من اتباعها مع الأطفال. فيما يناقش البرلمان الإيطالي مشروع قانون يجرم الوالدين في حالة اتباع هذا النظام مع أطفالهم.

يدور نقاش حاد حاليا في بعض الدول الأوروبية، وخاصة في إيطاليا وفي ألمانيا عن جدوى اعتماد التغذية الخضرية فقط للأطفال. والتغذية الخضرية تعمد على الخضار والنبات فقط، ولا تشمل لحوم الحيوانات ولا منتجات الحيوانات، مثل البيض والحليب والألبان والعسل.

وقال البروفيسور الألماني ميشائيل ميلتر، مدير المستشفى الجامعي في مدينة ريغينسبورغ للأطفال والشباب في حديث إن التغذية الخضرية للأطفال تعمد مقصود للإضرار بصحة الطفل.

وذكر البروفيسور ميلتر أن التغذية الخضرية تسبب نقصا في المواد الغذائية المهمة مثل البروتينات والأحماض الأمينية والحديد واليود وفيتامين «بي12». ونقص هذه الفيتامينات قد يؤدي إلى مشاكل في النمو وأضرارا في الدماغ وفقر الدم.

بالإضافة إلى ذلك لا يمكن تعويض الفيتامينات والبروتينات المهمة الموجودة في اللحوم ومنتجاتها عبر الخضار فقط، كما بيًنت أندريا دانيتشيك خبيرة التغذية الألمانية التي تعمل عند مؤسسة حماية المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية.

فيما قدمت النائبة الإيطالية عن حزب «فورزا إيطاليا» مشروع قانون جديد في البلد يعاقب الوالدين في حالة تغذية الطفل اعتمادا على التغذية الخضرية فقط. وذكرت النائبة الإيطالية أن الكبار يختارون غذائهم بأنفسهم لكن الصغار لا يمكنهم ذلك وغالبا ما يقرر الوالدين ذلك.

وينص القانون المقترح من قبل النائبة على العقوبة بالسجن لمدة عام كامل بحق الوالدين في حالة إعطاء الغذاء الخضري فقط له. وفي حالة أن ثُبت بأن الطفل يعاني من نقص في الغذاء ترتفع العقوبة إلى أربع سنوات سجن.