تشكل الحصوات الكبيرة التي تحتوي على نسبة عالية من الكولسترول نحو 80 بالمائة من حصوات المرارة. وهنالك بعض الأعراض الدالة على المرض مثل ظهور آلام في أعلى البطن. ولكن ما هي أفضل طريقة للعلاج؟

حصوات المرارة من المشاكل الطبية الشائعة. وهنالك بعض الأعراض التي تدل عليها، مثل ظهور آلام في أعلى البطن أو وعكة صحية خفيفة بعد تناول الأغذية المحمَّصة أو الوجبات مرتفعة الدهون.

وبعد ظهور هذه الأعراض ينصح بالذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء معاينة شاملة. إذ تتشابه هذه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى، مثل قرحة المعدة أو الاثني عشري أو التهاب المعدة. ولذا يُخضع معظم المرضى لفحص المعدة قبل إجراء عملية استئصال المرارة، كما ذكر البروفيسور مارك يانسن المسؤول في قسم الجراحة العامة وجراحة الأحشاء والمناظير في مستشفى هيليوس إيميل فون بيرينغ في برلين.