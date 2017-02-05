من المؤكَّد أن القيلولة تنعكس بشكل إيجابي على ذاكرة الإنسان وتساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين المزاج، إلا أن السؤال هنا متى يجب أن تستمتع بقيلولتك؟

وقد أجرى العلماء تجربة لمعرفة مدى قدرة انتباه أعضاء فريقين من المتطوعين بعد القيلولة، ففي وقت نام أعضاء الفريق الأول لأكثر من نصف ساعة، لم يزد نوم أعضاء الفريق الثاني عن 20 دقيقة، وتبيّن أن الفريق الثاني هم أكثر سعادة وانتباهاً من الفريق الأول.

ويؤكد الأطباء أن القيلولة بعد تناول الغداء مباشرة تسبب الحرقة لأن فقاعة الغاز بعد تناول طعام الغداء تمتد أفقياً عند استلقاء جسم الإنسان، وقد تؤدي الحرقة بدورها إلى أمراض في أعضاء التنفس بما فيها السعال المزمن أو الربو أو التهاب البلعوم.

كما وجد علماء من الصين وبريطانيا علاقة بين القيلولة وتطور السكري، الأمر الذي يعلّله بقاء كميات زائدة من السكر والإنسولين في آن معا في جسم الإنسان أثناء النوم بعد تناول الطعام.

لذا ينصح أن تكون القيلولة قبل تناول الغداء بمدة قليلة لا تزيد عن الـ20د.