ان الدكتور حميد اكبري نائب مساعد وزير الصحة للشؤون التعليمية اشار الى عقد لقاء مشترك بين المسؤولين في قطاع التعليم الطبي في وزارة الصحة الايرانية ووفد عراقي رفيع المستوى قائلاً " اثر هذا اللقاء تم دراسة جوانب متعددة للتعاون بين البلدين في قطاع التعليم الطبي"، حيث تم التأكيد على اهمية التعاون الثنائي بين ايران و العراق.

واضاف اكبري ان هذا اللقاء الذي تم بحضور عدد من المدراء و المسؤولين في مجال التعليم الطبي والشؤون الدولية لوزارة الصحة ، قرر الجانبان ايجاد شبكة شاملة خاصة بمرض "الالتهاب الكبدي الفيروسي" في العراق، يتم من خلالها توعية الناس حول هذا الداء الخطير وعلاجه والوقاية منه والقضاء علية جذريا.

واضاف نائب مساعد وزير الصحة للشؤون التعليمية: تم مناقشة كيفية التعاطي بين البلدين في مجال اقامة دورات تعليمية والتعاون الثنائي، مشيرا الى انه سيتم التواصل بين الجانب العراقي وجامعات العلوم الطبية الايرانية المؤهلة لهذا الغرض للإطلاع على الاعداد والفروع والكوادر المتخصصة اللازمة لهذا المشروع.

و اعلن اكبري انه "سيتم توظيف جامعة الطب في الفضاء الافتراضي من اجل تعليم وتأهيل الطلاب والكوادر في قطاع الصحة في العراق.

