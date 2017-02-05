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للمزید
رقم الخبر: 186495
تاريخ النشر: شباط 04, 2017
الوقت: 15:20
الاقسام: منوعات
حصيلة قرارات ترامب!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
حصيلة قرارات
ترامب
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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