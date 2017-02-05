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رقم الخبر: 186493 تاريخ النشر: شباط 04, 2017 الوقت: 15:38 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فوائد البصل مذهلة.. رغم رائحته المزعجة

فوائد البصل مذهلة.. رغم رائحته المزعجة

يعاني معظم الأشخاص من نزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء نظراً لإنتقال الفيروسات.

وفي هذا السياق، كشف موقع Evo News عن طريقة سهلة لطرد الإنفلونزا بشكلٍ سريع، ومن دون أي مضادات كيميائية.

ويكتمل سرّ العلاج بإستخدام البصل، المعروف بفوائده الصحية وقدرته على التخلّص من العديد من الأمراض، على الرغم من رائحته الكريهة.

كلّ ما عليك فعله، هو تقطيع البصل، وتوزيع القطع في أرجاء المنزل وفي جميع الغرف، وخصوصاً غرف النوم، وتحديداً الى جانب السرير.

وتعمل هذه القطع الموزّعة على امتصاص الجراثيم المنتشرة في الجو، وبالتالي منعها من دخول جسم الأفراد.

وصنّفت منظمة الصحّة العالمية البصل من أهمّ العلاجات الطبيعية للإلتهابات الهوائية والتنفسية والسّعال.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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