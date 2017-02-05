وفي هذا السياق، كشف موقع Evo News عن طريقة سهلة لطرد الإنفلونزا بشكلٍ سريع، ومن دون أي مضادات كيميائية.

ويكتمل سرّ العلاج بإستخدام البصل، المعروف بفوائده الصحية وقدرته على التخلّص من العديد من الأمراض، على الرغم من رائحته الكريهة.

كلّ ما عليك فعله، هو تقطيع البصل، وتوزيع القطع في أرجاء المنزل وفي جميع الغرف، وخصوصاً غرف النوم، وتحديداً الى جانب السرير.

وتعمل هذه القطع الموزّعة على امتصاص الجراثيم المنتشرة في الجو، وبالتالي منعها من دخول جسم الأفراد.

وصنّفت منظمة الصحّة العالمية البصل من أهمّ العلاجات الطبيعية للإلتهابات الهوائية والتنفسية والسّعال.