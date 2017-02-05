الإعتقاد السائد هو ان الرئيس الأمريكي الجديد سوف يحطم الرقم القياسي في السقوط كأسرع رئيس جُوبه شعبياً، ويعطي إنطباعاً سلبياً حول سياساته وتوافق عام على رفضه، وبلغت نسبة المعارضة أكثر من 50%حسب مركز (غالوب) في الأيام الأخيرة.

وتعد قراراته مؤشراً الى إننا مقبلون على تقلبات سياسية، تعمل أمريكا من خلالها، على خلخلة العالم بأسره، وفي كافة المجالات والأصعدة، لا سيما الجانب الأمني والإقتصادي. ولا نستبعد حتى أن يقوم ترامب بفك بعض التكتلات العسكرية، مثل حلف الناتو، لإعادة توزيع الكلف على الدول المتحالفة، بما يضمن تقليل نسبة الخسارة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، ولعل منظمة الأمم المتحدة سوف لن تكون بعيدة عن ذلك بتقليل دعم واشنطن لها، لقد تم ترشيح ترامب للرئاسة الأمريكية، من أجل إعادة بلورة هذه الكلف المالية، التي تتحملها أمريكا، أمام إلتزاماتها الدولية، بما يضمن ربح أمريكا.

قرارات الرئيس الأمريكي ترامب اكثرها لا تفهم عواقبها بالمنظور السياسي لأن الرئيس الجديد بعيد عن السياسة والقضايا الإنسانية لأنه لا يفهم إلا لغة المال وعلى اساس الربح والخسارة، ولم يقم أي رئيس أمريكي سابق باتخاذ هكذا قرارات في أي ظروف أو تحديات مرت بها أمريكا.

ما يكشف للمتابع حقيقة الديمقراطية المزيفة في هذا البلد. وقرار منع دخول افراد بعض الدول قسم فيه بين دول آمنة وأخرى غير مستقرة، ولا شك انها شعلة تأسيس خارطة تقسيم للمنطقة بأسرها، ويدل على ان ديمقراطية واشنطن هي عبارة عن ادوار يتناوب عليها الديمقراطيون والجمهوريون من خلال خارطة رسمها الديمقراطيون في زمن حكمهم بقيادة اوباما وذلك بالزج بالجماعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وخلق أجواء غير مستقرة في دول محددة ثم يأتي دور الجمهوريين لرسم خارطة جديدة لتلك المناطق ومثل هذه، الحديث عن مناطق آمنة وأخرى غير مستقرة، ترمي الى تأسيس خارطة تقسيم للمنطقة بأسرها دون ذكر وتشخيص الدول التي تدعم الإرهاب بعينه والتي تم الإفصاح عنها من خلال العديد من المسؤولين الأمريكان أنفسهم مثل السعودية وقطر وتشجع حكومة الكيان في توسيع الإستيطان في فلسطين والإسراع في بناء المستوطنات.

كان قرار ترامب، مخالفاً لما يدعيه من محاربة الإرهاب ليثبت ترامب إن أمريكا، داعمة للإرهاب الدولي حيث ان ذلك يقضي بمنع دخول، رعايا سبعة دول، العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال والسودان والجمهورية الاسلامية الايرانية التي تمثل نقطة الإرتكاز في مواجهة الإرهاب والخوف الوهمي والمادة الدسمة لبيع مخزون الأسلحة لبعض الدول الخليجية المتهمة بالإرهاب. وغالبية هذه الدول عانت ما عانت من ضيم هذه العصابات وهي تقف في الصف الاول الآن لمحاربته وقدمت من الدم والمال الكثير.

التمييز ضد المسلمين الوافدين إلى الولايات المتحدة له دلالات على عنصرية متصاعدة وأصبحت مكشوفة أمام الجميع. والعنصرية جزء من الثقافة عند العديد من النخب الغربية الحاكمة بشكل عام والأميركية بشكل خاص وإن اختلفت سبل التعبير عنها. ثقافة الإقصاء هي الغطاء الثقافي للعنصرية رغم ادّعاءات الديمقراطية وحقوق الانسان. وهذا ما تمثّله قرارات الرئيس الأميركي ولكن لا تمثل إرادة شعبه.

اذا إراد ترامب الحفاظ على الأمن الداخلي يكون من خلال إجراءات معينة تطبق على شخصيات او منظمات من جميع البلدان او شروط محددة وليس على أسماء دول محددة بكل مواطنيها. وهي تدابير مخالفة لكل الأعراف والقوانين والأخلاق والإنسانية والديمقراطية التي ينادون بها في امريكا وغيرها، ودليل قاطع على جنوح نحو التطرف يعيش داخل ترامب. وأعلن عنه خلال بدايات حملته الانتخابية ثم انتقل لخطوته الأولى بمنع دخول مواطني هذه الدول وبعدها ستليها إجراءات أخرى ربما تكون أكثر تطرفا .

المطلوب من حكومات تلك الدول الآن التعاون واتخاذ إجراءات تحفظ هيبة مواطنيها بالتنسيق والتعاون وبقرار موحد مع الدول الأخرى التي تضررت من هذا القرار.

ومن هنا كانت حملة الاحتجاجات الواسعة ضد قرار الرئيس الأمريكي الجديد بمنع دخول اللاجئين إلى البلاد الذي أثار موجة انتقادات شديدة خارج البلاد وفي مدن ومناطق مختلفة داخل الولايات المتحدة، وتزايدت الطعونُ القانونية على قرارِ الرئيسِ الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة بالطعن على الأمر التنفيذي وتسلمت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة موقعة من تسعمئة مسؤول في الوزارة احتجاجاً على ما اقدم عليه في حظر دخول رعايا بعض الدول العربية والاسلامية الى البلاد، وكذلك الحال في البلدان الاوروبية التي تطالب شعوبها بمنع دخول ترامب الى بلدانها .

أمريكا، هذه الدولة الفتية التي تجمع سكانها من بلدان العالم اجمع والتي لا يتجاوز عمرها خمسمائة عام أكتشفت من قبل الرحالة الإسباني كريستفر كولمبس. وسكان هذه القارة الأصليون هم الهنود الحمر الذين لاقوا أنواع العذاب والقتل لتصبح غنيمة اليهود الأوروبيين، وهي الآن الجهة الحاكمة والماسكة، لدولة الموت والقتل والإبادة، كيف تسمح لنفسها ان تصدر مثل هذه القرارات غير المنطقية. ورئيس مجلس الإتحاد الاوروبي «دونالد توسك» عن انضمام امريكا الى القوى المتطرفة ضمن التهديدات التي تواجه اوروبا ودعى الى التآزر لتجنب هيمنة هذه القوى.

وقد جوبه القرار بانتقاد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريس وعدد من رؤساء الدول الاوروبية مثل فرنسا وألمانيا لأنه يشكل تمييزاً على أساس الديانة والأثنية والجنسية كما انه عقاب لمن يقاتل الإرهاب، الملفت للنظر هو غياب الجامعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي وشتّى المنظّمات الإسلامية المموّلة من دول مجلس التعاون الخليجي في اي موقف تجاه هذا القرار المخجل ولكن لانستغرب ذلك ولا نبالغ اذا قلنا ان البعض يرحب بخطواته لأنهم يمارسونها فعلاً مع شعوبهم. فمواطنو سبع دول إسلامية، منها ستة عربية، منعوا من دخول الولايات المتحدة ومن تأشيرات قانونية للدخول وبطاقات إقامة دائمة. قرار ترامب بمنع رعايا هذه الدول من دخول التراب الأمريكي يضع الدول العربية والإسلامية أمام إختبار ندرك جيدا أنهم سيفشلون فيه، كما عودونا في كل التحديات، بتبني إجراء مماثل يمنع دخول الأمريكان لأراضيهم لأن بعض قادتهم اعتادو على تقبل الإهانة بحق شعوبهم.