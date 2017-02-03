أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، أن الجيش قتل 3 "إرهابيين" قرب إيليزي، جنوب شرقي البلاد، وضبط في حوزتهم كميات من القنب الهندي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لإيليزي، في الأول من فبراير، إثر كمين تم نصبه بمنطقة الحمراء، تبعه اشتباك مع مجموعة مكونة من 3 إرهابيين مروجي مخدرات، من القضاء عليهم".

وأضاف البيان أن الجيش ضبط "مسدسين آليين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الكيف المعالج تقدر بستة قناطير"، مع القتلى، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ومنذ بداية السنة، أعلنت وزارة الدفاع مقتل 7 "إرهابيين"، فيما لقي 125 آخرون مصرعهم، وألقي القبض على 225 خلال 2016.