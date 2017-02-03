أعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني ، الخميس ، عن أمل بلاده في الوصول الى حل سياسي وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ،مضيفا أن ايطاليا تقدر دور القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وجهوده.

وقال بيروني في تصريح صحفي، إن جيشا فعالا وقويا حفتر لديه وحصل على نتائج مهمة في محاربة الإرهاب في مدينة بنغازي وبالإمكان توحيد كافة جهود محاربة الإرهاب تحت قيادته .

و أشار السفير ، أن الوضع الأمني بالعاصمة طرابلس صعب لوجود مشاكل يومية ، مضيفا أن إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة طرابلس يهدف إلى إعطاء رسالة واضحة تبين رغبة إيطاليا في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في معاناته في كافة مناحي الحياة.

وأثنى بيروني على ما قامت به قوات البنيان المرصوص في مدينة سرت من حربها على الارهاب بمساعدة دولية تمثلت بالضربات الجوية الأمريكية وتوفير إيطاليا المساعدات الصحية والفنية واللوجستية.