  • الجمعة ٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الجمعة , فبراير 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186455 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 20:13 الاقسام: عربيات  
زوارق صهيونية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

زوارق صهيونية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلن الجيش اللبناني أن ثلاث زوارق اسرائيلية اخترقت المياه الاقليمية اللبنانية الخميس.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان الخميس، أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، ما بين الساعة 00ر11 والساعة 17ر11 لمسافة 370 مترا.

ولفت البيان عند الساعة 25ر11 اخترق زورقان مماثلان المنطقة البحرية نفسها لمسافة 390 مترا و غادر الأول عند الساعة 40ر11 والثاني عند الساعة 49ر11 .

وأضاف البيان انه تجري متابعة موضوع الاختراقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: بيروت/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/3280 sec