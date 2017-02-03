وأوضح الجيش اللبناني في بيان الخميس، أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، ما بين الساعة 00ر11 والساعة 17ر11 لمسافة 370 مترا.

ولفت البيان عند الساعة 25ر11 اخترق زورقان مماثلان المنطقة البحرية نفسها لمسافة 390 مترا و غادر الأول عند الساعة 40ر11 والثاني عند الساعة 49ر11 .

وأضاف البيان انه تجري متابعة موضوع الاختراقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.