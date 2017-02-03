أكدت مصادر في الهيئة العامة للبترول المصرية استمرار شركة "أرامكو" السعودية بالتوقف عن توريد النفط ومشتقاته إلى مصر للشهر الخامس على التوالي.

ونقلت وكالة "قدس برس" عن مسؤول في الهيئة كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام قوله إن "الشركة السعودية تجاهلت الرد على أي تساؤلات مصرية في هذا الصدد ولم ترسل أية مخاطبات شفهية أو رسمية، تفيد بمعاودة توريد المشتقات البترولية لمصر خلال شهر فبراير الجاري، وذلك من توقف الشحنات في أكتوبر الماضي".

وكانت شركة "أرامكو" قد أبلغت وزارة البترول في مصر شفهيا بوقف توريد المشتقات للسوق المحلية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الرغم من موافقتها على إمداد مصر سابقا بـ 700 ألف طن مشتقات شهريا لمدة 5 أعوام، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار.

وزير البترول المصري طارق الملا صرح سابقًا بأن الشركة السعودية تعللت بمشكلات تتعلق بالتوريدات دون توضيح، ما دعا مصر لعقد صفقات مع العراق وأذربيجان والكويت عبر المناقصات وذلك منذ وقف التوريد.

ويقدر متوسط الاستهلاك الشهري من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق المصري بحوالي 6.5 مليون طن، يتم توفير نحو 4.20 مليون طن من الإنتاج المحلي، واستيراد 2.30 مليون طن شهرياً لتوفير احتياجات السوق المحلي.