أصيب ثلاثة جنود صهاينة مساء الخميس، في عملية دهس نفذتها امرأة فلسطينية قرب مستوطنة آدم شمال شرق القدس المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له عقب العملية، إنه اعتقل سيدة فلسطينية بزعم تنفيذها عملية الدهس، موضحاً أن التحقيقات جارية لمعرفة خلفية العملية.

وأوضح البيان إصابة السيدة بجروح عقب دهسها الجنديين على مدخل المستوطنة.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن الشرطة الإسرائيلية أن شاحنة أخرى يقودها رجل فلسطيني قام بعملية دهس استهدفت عددا من الصهاينة في منتزه يطل على القدس القديمة ما أسفر عن مقتل 3 صهاينة وإصابة 15 آخرين بينهم اثنين إصابتهما خطيرة.

وفي قطاع غزة فتحت زوارق الاحتلال الصهيوني صباح الجمعة، النار على قوارب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وفي سياق منفصل دعت حركة الجهاد الإسلامي الجمعة، الفلسطينيين للمشاركة في مسيرة حاشدة بغزة دعماً واسناداً للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

وكان من المقرر ان تنطلق المسيرة بعدة صلاة الجمعة من مساجد مخيم جباليا لتستقر في ساحة الشهيد أنو عزيز، للاستماع إلى كلمة القيادي في الحركة الشيخ خالد البطش.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن الشرطة الإسرائيلية أن شاحنة أخرى يقودها رجل فلسطيني قام بعملية دهس استهدفت عددا من الصهاينة في منتزه يطل على القدس القديمة ما أسفر عن مقتل 3 صهاينة وإصابة 15 آخرين بينهم اثنين إصابتهما خطيرة.

من جانب آخر اصدرت محكمة اسرائيلية الخميس حكما بسجن مهندس كمبيوتر فلسطيني من غزة تسع سنوات لاختراقه نظام طائرات اسرائيلية بدون طيار لصالح حركة الجهاد الاسلامي.

وورد في قرار المحكمة ان ماجد عويضة (23 عاما) من مدينة غزة ادين بالتجسس واتهامات اخرى بعد اتفاق قضائي نتيجة التماس تم تقديمه بداية الاسبوع.

واصدرت محكمة بئر السبع في جنوب فلسطين المحتلة الحكم.

وحسب القرار فان عويضة اعترف انه وافق العام 2015 على تطوير برنامج "لاختراق صور تبثها من اجواء غزة" طائرات عسكرية اسرائيلية بدون طيار، و"بذلك فانه شارك في مؤامرة لتمرير معلومات الى عدو لمساعدته في ايذاء امن دولة (اسرائيل)".

واوضح القرار ان عويضة كان مجهزا بحاسوب محمول وجهاز لتفكيك الشيفرة وصحن لاقط قادر على استقبال معلومات من قمر آموس الصناعي الاسرائيلي للاتصالات المدنية.

وبعد محاولتين فاشلتين، تمكن المرة الثالثة من اختراق بث الطائرة "في الوقت الفعلي... وبنوعية اتش دي الفائقة الجودة"، وفق القرار.

وقالت المحكمة ان الجهاد الاسلامي جندته عام 2011 ووافق تلك السنة على "كتابة برنامج حاسوب يمكن من خلاله مراقبة كاميرات المرور في "اسرائيل" بما يتناسب مع هجمات الجهاد الاسلامي".

واكد القرار ان اختراق معلومات الشرطة "كان يمكن ان يساعد الجهاد الاسلامي في تحسين هجماته الصاروخية ضد "اسرائيل"، والكشف عن مواقع القوى الامنية فيها".

واوضح ان عويضة تمكن ايضا من اختراق النظام المعلوماتي لوزارة الداخلية التابعة لحركة حماس.

وكان عويضة الذي عمل كمهندس صوت لدى الجهاد الاسلامي، وكمذيع في احدى اذاعاتها، اعتقل في شباط/فبراير 2016 خلال انتقاله من غزة الى الضفة الغربية.

وفي سياق آخر طلب رئيس كتلة حزب "اسرائيل بيتنا" في الكنيست روبرت ايلطوب إلى رئيس الائتلاف الحكومي الاسرائيلي "دافيد بيطون" طرح مشروع قانون منع الآذان للتصويت عليه.

وأشارت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أن بيطون يُعدّ مع عضو الكنيست موتي يغوف تعديلات على مشروع قانون منع الآذان، وسيتم طرحه على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات الأحد المقبل لإخضاعه للاقتراع، وفي حال جرت المصادقة عليه سيُطرح أمام الكنيست، بكامل هيئتها الاربعاء القادم للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

وأوضحت وسائل إعلام العدو أن "مشروع القانون الذي طرحه رئيس كتلة "اسرائيل بيتنا" ايلطوب يُمنع بموجبه استخدام مكبرات الصوت من كافة المواقع الدينية المختلفة، وليس فقط منع الاذان في المساجد ما يجد معارضة شديدة من قبل الأحزاب المتدينين المشاركين في الحكومة الاسرائيلية".