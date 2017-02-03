حققت السلطات الأمنية البحرينية مع عدد من سكان منطقة البلاد القديم قبل إخلاء سبيلهم على خلفية إعلان وزارة الداخلية مقتل أحد منتسبيها خارج دوامه الرسمي.

وتأتي هذه الاستدعاءات في ظل انقطاع أخبار عدد من المواطنين بعد اعتقالهم في عمليات دهم سبقت هذا الإعلان بساعات.

وقالت النيابة العامة في وقت سابق الخميس إنها فتحت تحقيقًا في الحادثة لم تعرض نتائجه بعد.

من جانبه قال النائب البحريني محمد الأحمد إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تقدم باقتراحٍ إلى البرلمان لتعديل الدستور، وذلك لإعادة المحاكم العسكرية في القضايا السياسية، مشيراً إلى أن التعديل ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة الدفاع والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

وأضاف أن التعديل المقدم يتضمن أن يختص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، بما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة مصالح كافة الأجهزة العسكرية في البلاد، سيما قوة الدفاع، بزعم أن القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع القضايا، وتحقق المحاكمة فيه في أقصر وقت.

من جانبه انتقد الناشط الحقوقي يوسف المحافظة بشدة مقترح تعديل الدستور، قائلاً عبر حسابه على موقع تويتر إنها "حزمة تعديلات لعسكرة القضايا السياسية بدلاً من معالجتها سياسياً"، متسائلًا عن موقف مجلس النواب من هذا القرار الذي يتيح للقضاء العسكري التدخل في القضايا المدنية.

إلى ذلك خرجت أمس الجمعة تظاهرة حاشدة في مدينة الدراز بالبحرين تنديدا بمواصلة النظام البحريني الحاكم منعه صلاة الجمعة والجماعة منذ نحو ثمانية اشهر، ووفاءا لعالم الدين اية الله الشيخ عيسى قاسم.

وانطلقت المسيرة الحاشدة بوسط الدراز في "جمعة على الوعد" وفاء لشهداء الوطن وتحضيرا لاحياء الذكرى السادسة للثورة البحرينية.

ورفع المتظاهرون صورة آية الله الشيخ عيسى قاسم والشهداء الثلاثة، محذرين من المساس بالشيخ قاسم.