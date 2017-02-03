* زاخاروفا: أية محاولة للمماطلة في استئناف الحوار السوري السوري في جنيف أمر غير مقبول * الوفد البرلماني البلجيكي من حلب: الحكومات الأوروبية دعمت الإرهابيين الوهابيين * الجيش يكثف عملياته ضد تنظيم "داعش" بريف حمص الشرقي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المماطلة في استئناف الحوار السوري السوري في جنيف “أمر غير مقبول” مشيرة إلى دعم موسكو لتوجهات المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بشأن استئناف المحادثات.

وكان دي ميستورا أكد الخميس أنه “سيقوم بنفسه بتحديد أعضاء وفد “المعارضة السورية” للمشاركة في محادثات جنيف في حال فشلها في تشكيله حتى الـ 8 من شباط”.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي الجمعة: “من جانبنا نؤيد بشكل كامل التوجه الحازم لدي ميستورا لاستئناف الاتصالات بين السوريين بشكل عاجل في جنيف ونعتبر أن محاولات المماطلة أو التأجيل غير مقبولة”.

وانتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية طرح أطراف في “المعارضة السورية” شروطا مسبقة قبيل انطلاق الجولة الجديدة من الحوار السوري المقررة في جنيف في العشرين من الشهر الجاري واستباق نتائجه في محاولة منها لعرقلة عقد هذا الحوار.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس أكد الخميس أن “مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا لديه الحق في أن يشكل بنفسه وفد “المعارضة السورية” إلى المباحثات وفقا للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي ينص على ضرورة وجود تمثيل واسع لقوى المعارضة في المفاوضات”.

ميدانياً أفاد مصدر عسكري لـ سانا الجمعة بأن وحدات الجيش السوري العاملة في دير الزور تواصل تقدمها في عمق منطقة المقابر وتقطع خطوط إمداد تنظيم “داعش” الإرهابي من اتجاه مخيم الدفاع.

وفي ريف حمص الشرقي كثفت وحدات من الجيش السوري عملياتها في ملاحقة إرهابيي “داعش” على اتجاه حقل المهر النفطي وقرية البيضة الشرقية ومعمل حيان للغاز بالريف الشمالي الغربي لمدينة تدمر.

وأفاد مراسل سانا في حمص بأن تنظيم “داعش” الإرهابي قام بإحراق معمل حيان للغاز قبل فرار إرهابييه منه باتجاه منطقة آبار النفط والغاز حيث شوهدت ألسنة النار والدخان إلى مسافات بعيدة في البادية.

وأضاف المراسل.. إن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات مكثفة على مواقع انتشار تنظيم “داعش” باتجاه معمل حيان للغاز وحقل المهر النفطي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليات متنوعة في التلال المحيطة بالحقل.

وكانت وحدات الجيش سيطرت الخميس على قرية الحطانية وبئر المرهطان ومفرق جحار الاستراتيجى شرق المحطة الرابعة على طريق حمص-تدمر بعد تكبيد إرهابيى تنظيم “داعش” خسائر بالأفراد والآليات.

ولفت المراسل إلى أن العمليات البرية للجيش والقوات الرديفة تزامنت مع غارات جوية للطيران الحربي على أرتال آليات وتجمعات تنظيم “داعش” في مناطق متفرقة من منطقة آبار النفط والغاز بريف تدمر الشمالي الغربي سقط خلال العديد من القتلى بين صفوف إرهابيي التنظيم.

وأشار المراسل إلى أن غارات الطيران الحربي طالت أيضا خطوط إمداد تنظيم “داعش” على اتجاه قرية عقيربات بريف سلمية الشرقي وأسفرت عن تدمير العديد من الآليات المزودة برشاشات.

وسيطرت وحدات الجيش منذ بدء عمليتها العسكرية في ريف حمص الشرقي مطلع الشهر الماضي على منطقة واسعة جنوب مطار التيفور بعمق 15 كم وجبهة 25 كم والحقت خسائر كبيرة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

من جهة اخرى وفي إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية ومزاعمه بالحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي دمر طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة جسري الرقة القديم والجديد وخطوط مياه الشرب ما تسبب بتوقف ضخ المياه عن كامل مدينة الرقة.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن طائرات حربية تابعة لـ “التحالف الأمريكي” نفذت صباح الجمعة غارة على جسري الرقة القديم والجديد في مدينة الرقة ما أدى إلى تدميرهما بالكامل.

وأضافت المصادر إن غارات طيران التحالف استهدفت خط المياه الرئيسي لمياه الشرب المغذي لمدينة الرقة ما أدى لانقطاع مياه الشرب عن كامل المدينة.

وفي الريف الشمالي لفتت المصادر إلى أن غارات التحالف الأمريكي استهدفت جسري قرية الكالطة والعبارة ما أدى إلى تدميرهما بالكامل.

واستهدفت طائرات حربية تابعة ل “التحالف الأمريكي” في الثامن عشر من الشهر الماضي بعدة غارات جسرا في محيط قرية اليمامة بريف الرقة الغربي ما أدى إلى تدميره بالكامل وذلك بعد نحو أسبوعين من إقدام الطائرات الحربية التابعة لـ “التحالف الدولي” على تدمير جسر على أوتستراد حلب الرقة في محيط قرية المشيرفة بريف الرقة الغربي.

وسبق لطيران “التحالف الأمريكي” أن دمر في شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين عددا من الجسور على نهري الفرات والخابور منها جسر في بلدة الصور على نهر الخابور وآخر في بلدة البصيرة على نهر الفرات وجسر مركدا.

وتقود الولايات المتحدة منذ آب عام 2014 تحالفا مزعوما تشكل بدعوى مقاتلة تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسورية بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن حيث ارتكب طيرانه العديد من المجازر بحق السوريين في منبج والغندورة وطوخان الكبرى ودابق ومدينة الباب بريف حلب الشمالي والبوكمال بريف دير الزور الشرقي وعدة مناطق في الرقة وريفها راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.

وفي سياق آخر أكد عضو برلمان الاتحاد البلجيكي فيليب دوفينتر رئيس الوفد البلجيكي الذي يزور سورية أن الحكومات الأوروبية خاضت الحرب الخطأ وبدلاً من أن تدعم الحكومة السورية الشرعية قامت بدعم الإرهابيين الوهابيين الذين يريدون تدمير سورية وإقامة دولة وهابية إرهابية.

وأضاف خلال لقائه والوفد المرافق مع محافظ حلب حسين دياب أنه زار سورية قبل عامين وحذر من خطورة الإرهاب الذي يضرب سورية وأنه سيرتد على داعميه وسيضرب دول أوروبا وأمريكا وهو ما حدث بالفعل.

وتمنى دوفينتر أن يسهم الانتصار في حلب على الإرهاب في فتح عيون السياسيين الأوروبيين وتغيير نمط تعاطيهم مع الأحداث في سورية لافتاً إلى أن الشعوب الأوروبية تدرك حقيقة وخطر الإرهاب وخصوصا بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت دول أوروبا.

ولفت رئيس الوفد البلجيكي إلى أن زيارته ورفاقه إلى حلب تأتي بهدف الإطلاع على الواقع بعيدا عن المغالطات التي تروجها بعض وسائل الإعلام في الغرب ونقل الصورة الحقيقية إلى الشعب البلجيكي والأوروبي بشكل عام.