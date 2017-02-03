* استشهاد مدنيين وجرح آخرين بغارات لطيران العدوان على عدة مناطق

قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان اثر افشال زحف أطراف نهم

لقي 3 جنود سعوديين مصرعهم، الجمعة، برصاص أفراد وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية بجيزان، فيما قصفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي بنجران.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" بأن وحدات القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص 3 جنود سعوديين في المعنق وتبة القمامة والفريضة بجيزان.

وأضاف المصدر أن القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجيش السعودي في موقع المخروق العسكري السعودي بنجران، محققة إصابات مباشرة.

ولقي جندي سعودي مصرعه، الخميس، برصاص وحدات القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية في مركز عفرة العسكري السعودي بجيزان، كما قصفت مدفعية الجيش واللجان قيادتي الجيش السعودي في عليب والحماد بنجران.

هذا وتصدى الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، لزحف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على جبال القتب والرباح بمديرية نهم.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" انكسار زحف المرتزقة على جبال القتب والرباح في مديرية نهم، ومصرع وجرح العشرات في صفوفهم.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا، الخميس، زحفاً لمرتزقة العدوان باتجاه شمال القتب وغرب المدفون في أطراف نهم، متكبدين عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

كما دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية لمرتزقة العدوان، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، في مديرية مقبنة بتعز بعد ساعات قليلة من تدمير طقم بمن فيه من المرتزقة في مديرية الوازعية.

ونقل مراسل "المسيرة نت" في تعز عن مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية للمرتزقة في التبة الحمراء بمديرية مقبنة، مرجحاً مقتل وإصابة طاقمها من المرتزقة.

وفي الساعة الأخيرة من ليل الخميس أكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن الجيش واللجان استهدفوا بقذيفة مدفعية طقماً على متنه عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة المنصورة بمديرية الوازعية غربي تعز.

وأشار المصدر إلى مقتل عدد من المرتزقة ممن كانوا على متن الطقم المستهدف الذي شوهد أثناء اشتعال النيران فيه جراء تعرضه لإصابة مباشرة.

إلى ذلك لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصارعهم، مساء الخميس، إثر تدمير آلية سعودية كانوا على متنها في نجران بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف تجمعات للجنود السعوديين في عدة مواقع.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آلية عسكرية سعودية كانت تحمل عدداً من مرتزقة الجيش السعودي قبالة عليب بنجران.

وأشار المصدر إلى أن عددا من المرتزقة قتلوا وأصيب آخرين ممن كانوا على متن الآلية.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود والآليات السعودية غرب منطقة الشرفة وسقام وفي مواقع السديس والشبكة.

من جانب آخر استشهد مواطن وجرح اثنين آخرين كانوا يستقلون سيارة استهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي في مديرية صرواح محافظة مارب

وذكر شهود العيان ان غارة شنها طيران العدوان استهدفت بغارة من قبل الطيران المعادي في منطقة آل حجلان في مديرية صرواح ما ادى الى استشهاد مواطن وجرح اثنين آخرين كانوا على متنها.

إلى ذلك شن طيران العدوان سلسلة غارات استهدفت منازل المواطنين في منطقة النضير بمديرية رازح محافظة صعدة، كما استهدفت الغارات مدرسة في المنطقة.

كما أصيب ثلاثة مواطنين في حصيلة أولية لغارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي، مساء الخميس، على مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" في صعدة أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح جراء غارة لطيران العدوان استهدفت الخط العام في مديرية منبه، مشيراً إلى أن حصيلة الجرحى ليست نهائية.

كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على منطقة أم الرياح وغارة ومنطقة أضيق في مديرية كتاف.