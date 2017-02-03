السفير الايراني ينفي خبر منع دخول الايرانيين الى الكويت نفى السفير الايراني في الكويت علي رضا عنايتي المزاعم التي تحدثت عن قرار الكويت بعدم السماح لمواطني ايران وأربع دول اخرى من دخول البلاد عقب قرار ترامب، معتبرا تلك المزاعم غير صحيحة. مفنّدا لوكالة تسنيم للأنباء هذه المزاعم قائلاً: لم يحدث هذا.