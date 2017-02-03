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رقم الخبر: 186449 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 19:50 الاقسام: محليات  
السفير الايراني ينفي خبر منع دخول الايرانيين الى الكويت

السفير الايراني ينفي خبر منع دخول الايرانيين الى الكويت

نفى السفير الايراني في الكويت علي رضا عنايتي المزاعم التي تحدثت عن قرار الكويت بعدم السماح لمواطني ايران وأربع دول اخرى من دخول البلاد عقب قرار ترامب، معتبرا تلك المزاعم غير صحيحة. مفنّدا لوكالة تسنيم للأنباء هذه المزاعم قائلاً: لم يحدث هذا.

هذا وكانت وسائل إعلامية قد زعمت انه عقب قرار ترامب بمنع مواطني سبع دول اسلامية من الدخول الى أمريكا، اتبعت الكويت سياسة مماثلة وعلقت اصدار تأشيرات لمواطني ايران والعراق وسوريا وافغانستان وباكستان.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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