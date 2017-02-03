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رقم الخبر: 186448 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 19:45 الاقسام: محليات  
إذاعة الاحتلال تكشف عن تطور التعاون الاستخباراتي بين تل أبيب والدول الخليجية

إذاعة الاحتلال تكشف عن تطور التعاون الاستخباراتي بين تل أبيب والدول الخليجية

قالت الإذاعة العامة الصهيونية، الخميس، أن التعاون التكنولوجي والاستخباري بين كيان الاحتلال الصهيوني وبعض الدول العربية وخاصة دول الخليج الفارسي يشهد ازدهارا بعيدا عن وسائل الإعلام، في ظل التهديدات المشتركة.

وحسبما افاد موقع "اليوم السابع"، قالت الإذاعة الصهيونية، في السياق نفسه، ان الشركة التابعة لرجل الاستخبارات الإسرائيلي السابق شموئيل بار، تساعد السلطات السعودية على اكتشاف التهديدات الإرهابية المحتملة من خلال متابعة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، فيما لم يصدر الجانب السعودي أي نفي أو تأكيد على تلك التفاصيل.
وكانت عدة تحليلات سياسية إسرائيلية قد ذكرت خلال الفترة الأخيرة أنه سيحدث خلال السنة الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تقارب بين كيان الاحتلال وبعض الدول العربية التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع تل أبيب، مؤكدة أنه ستحدث انفراجة في العلاقات مع العالم العربي وعلى رأسها السعودية.
وقال المحلل السياسي الإسرائيلي أرييل كهانا، في تقرير سابق له بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية: إن هناك الكثير من الإشارات التي يعرب عنها مسؤولون سعوديون، لتغيير العلاقات بين الجانبين، خاصة على ضوء التهديد المشترك وهو إيران"، على حد زعمه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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