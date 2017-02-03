وحسبما افاد موقع "اليوم السابع"، قالت الإذاعة الصهيونية، في السياق نفسه، ان الشركة التابعة لرجل الاستخبارات الإسرائيلي السابق شموئيل بار، تساعد السلطات السعودية على اكتشاف التهديدات الإرهابية المحتملة من خلال متابعة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، فيما لم يصدر الجانب السعودي أي نفي أو تأكيد على تلك التفاصيل.

وكانت عدة تحليلات سياسية إسرائيلية قد ذكرت خلال الفترة الأخيرة أنه سيحدث خلال السنة الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تقارب بين كيان الاحتلال وبعض الدول العربية التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع تل أبيب، مؤكدة أنه ستحدث انفراجة في العلاقات مع العالم العربي وعلى رأسها السعودية.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي أرييل كهانا، في تقرير سابق له بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية: إن هناك الكثير من الإشارات التي يعرب عنها مسؤولون سعوديون، لتغيير العلاقات بين الجانبين، خاصة على ضوء التهديد المشترك وهو إيران"، على حد زعمه.



