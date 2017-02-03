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رقم الخبر: 186447 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 19:38 الاقسام: محليات  
ريابكوف: عراقجي سيزور موسكو الاسبوع المقبل لبحث تنفيذ الاتفاق النووي
ووفد أمني روسي يزور طهران قريباً

ريابكوف: عراقجي سيزور موسكو الاسبوع المقبل لبحث تنفيذ الاتفاق النووي

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ان نظيره الايراني عباس عراقجي سيزور موسكو الاربعاء المقبل لبحث القضايا المختلفة ومن بينها تنفيذ الاتفاق النووي.

واوضح ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" انه من المتوقع ان يزور مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي موسكو يوم 8 فبراير / شباط الجاري ، لإجراء جولة اخرى من المشاورات حول القضايا الدولية والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي ونشاطات الوفود التخصصية في فيينا ونيويورك.
الى ذلك أعلنت مصادر اعلامية روسية الخميس ان وفدا امنيا سيزور ايران مطلع الشهر القادم لبحث مجموعة من القضايا ابرزها التعاون البرلماني بين البلدين.
واكد رئيس لجنة الدفاع والامن القومي الروسية "فيكتور اوزيروف" ان هذا الوفد سيزور ايران في فترة ما بين 1 و 6  مارس القادم. وأضاف: إن الوفد سيعقد اجتماعات مع وزارتي الدفاع والخارجية الايرانية وإحدى لجان مجلس الشورى الاسلامي.
وقال "اوزيروف": ان هذه الاجتماعات ستركّز على  التعاون والتنسيق بين البرلمانين الروسي والايراني والموافقة بين قوانين البلدين في مجال محاربة الارهاب والتعاون في المجال العسكري التقني بالتزامن مع البحث عن افق للحل السلمي للازمة في سوريا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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