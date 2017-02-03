وصرح مدير دائرة الأمن ونزع الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف يوم الخميس، بأن القيام بخطوات جذرية من شأنه تعقيد تنفيذ خطة العمل الشاملة والمشتركة بخصوص البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أوليانوف: أن أي إجراءات جذرية، بما في ذلك فرض عقوبات، من شأنها في الظروف الحالية أن تعقد تنفيذ الاتفاق بنجاح، داعيا واشنطن إلى عدم اتخاذ مثل هذه الخطوات.

حيث ذكرت وكالة "رويترز" الخميس، أنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة إجراءات حظر جديدة ضد إيران أمس الجمعة، ولكن بطريقة لن تنتهك الاتفاق النووي، على حد تعبيرها.

وقال مصدر، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته: إن الحظر سيشمل 25 "كيانا" إيرانيا ضمن قائمتين منفصلتين وهما: 8 كيانات إيرانية بمزاعم "أنشطة تتعلق بالإرهاب"، و17 كيانا بسبب أنشطة متعلقة بالصواريخ البالستية ضمن البرنامج الدفاعي الايراني، فيما رفض المصدر تسمية الكيانات المستهدفة.

وكان البيت الأبيض صرح في وقت سابق من الخميس أن الإدارة الأميركية سترد على تجربة الصاروخ الباليستي، التي أجرتها إيران، وذلك بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين إنه "حذر" طهران، دون أن يقدم تفاصيل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: "سنوافيكم بالجديد بشأن هذه الإجراءات الإضافية لكن بكل وضوح فإن ما قام به (فلين) كان للتأكد من استيعاب إيران للتحذير وأن ذلك لن يمر دون رد".

هذا وأعلن جمهوريون بارزون في الكونغرس الأميركي الخميس تأييدهم فرض إجراءات حظر جديدة ضد إيران في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب إنه "لا يستبعد أي خيار من على الطاولة" في التعامل مع طهران ردا على التجربة الصاروخية، على حد تعبيره.

وصرح بول ريان رئيس مجلس النواب إنه سيؤيد فرض المزيد من "العقوبات على إيران" وإنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن "استرضاء" طهران.

من جهته قال السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لوكالة "رويترز": إن لجنته "في المراحل الأولية" للعمل على تشريع يتعلق بالمسألة النووية.

وأضاف كوركر: إن إدارة ترامب ستتخذ موقفا أقوى ضد إيران، رغم أنه لا يتوقع انهيار الاتفاق النووي الدولي.



