واكد لاريجاني في كلمة القاها الجمعة بطهران، على اهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات من اجل انجاز المهام الكبرى، لافتا الى ان انتصار الثورة الاسلامية تحقق بفضل التضامن الوطني والوحدة الوطنية.

وتطرق الى الاوضاع العامة في البلاد، وقال: من الامور التي يجب الاهتمام بها هي القضايا الدولية، فخلال 38 عاما مرت على انتصار الثورة، واجهنا مشاكل عديدة من الحظر والحرب وقضايا اخرى، وفي السنوات الاخيرة تم تشديد الحظر بذريعة الموضوع النووي، مضيفا: ان الجمهورية الاسلامية تتمتع بسلوك سياسي ناضج وتتخذ القرارات بشكل مدروس، وهذا رصيد هام جدا، فاذا قارنا السلوك الناضج للجمهورية الاسلامية مع التصرفات الرعناء لبعض الدول، فسنلاحظ جيدا عدم نضج سلوك هذه الدول، وبمثل هذه التصرفات الطائشة يتسببون بمشاكل لهم وللآخرين.

ووصف رئيس مجلس الشورى، الاوضاع الراهنة في المنطقة بانها ساخنة، وقال: ان اغلبية دول المنطقة تعاني من زعزعة الأمن، وفي مثل هذه الظروف الاقليمية الساخنة جدا والمغامرة، فان سلوك الجمهورية الاسلامية الايرانية كان دوما مقبولا مع اتخاذها القرارات المناسبة، ومن جهة اخرى فان ايران تتمتع بأمن مستديم.

واكد لاريجاني ان مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية اصبحت اكثر اهمية في المنطقة والعالم بعد انتصار الثورة الاسلامية مما ساهم في تحقيق مكتسبات كثيرة للشعب الايراني على مختلف الأصعدة.







