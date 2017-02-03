  • الجمعة ٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الجمعة , فبراير 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186444 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: محليات  
لاريجاني: ايران تتمتع بالأمن المستديم في الظروف المضطربة بالمنطقة
وبالنضج في السلوك السياسي

لاريجاني: ايران تتمتع بالأمن المستديم في الظروف المضطربة بالمنطقة

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" ان ايران تتمتع يسلوك سياسي ناضج وأمن مستديم في ظل الظروف الراهنة المضطربة في المنطقة.

واكد لاريجاني في كلمة القاها الجمعة بطهران، على اهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات من اجل انجاز المهام الكبرى، لافتا الى ان انتصار الثورة الاسلامية تحقق بفضل التضامن الوطني والوحدة الوطنية.
وتطرق الى الاوضاع العامة في البلاد، وقال: من الامور التي يجب الاهتمام بها هي القضايا الدولية، فخلال 38 عاما مرت على انتصار الثورة، واجهنا مشاكل عديدة من الحظر والحرب وقضايا اخرى، وفي السنوات الاخيرة تم تشديد الحظر بذريعة الموضوع النووي، مضيفا: ان الجمهورية الاسلامية تتمتع بسلوك سياسي ناضج وتتخذ القرارات بشكل مدروس، وهذا رصيد هام جدا، فاذا قارنا السلوك الناضج للجمهورية الاسلامية مع التصرفات الرعناء لبعض الدول، فسنلاحظ جيدا عدم نضج سلوك هذه الدول، وبمثل هذه التصرفات الطائشة يتسببون بمشاكل لهم وللآخرين.
ووصف رئيس مجلس الشورى، الاوضاع الراهنة في المنطقة بانها ساخنة، وقال: ان اغلبية دول المنطقة تعاني من زعزعة الأمن، وفي مثل هذه الظروف الاقليمية الساخنة جدا والمغامرة، فان سلوك الجمهورية الاسلامية الايرانية كان دوما مقبولا مع اتخاذها القرارات المناسبة، ومن جهة اخرى فان ايران تتمتع بأمن مستديم.
واكد لاريجاني ان مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية اصبحت اكثر اهمية في المنطقة والعالم بعد انتصار الثورة الاسلامية مما ساهم في تحقيق مكتسبات كثيرة للشعب الايراني على مختلف الأصعدة.



 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0683 sec