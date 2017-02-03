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رقم الخبر: 186443 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: محليات  
لقاء جديد في آستانة لبحث سبل الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة وتنظيم (جبهة النصرة)
يشارك فيه خبراء من ايران وروسيا وتركيا والأمم المتحدة

لقاء جديد في آستانة لبحث سبل الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة وتنظيم (جبهة النصرة)

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن لقاءً فنياً سيجري في آستانة، الاثنين، وكشفت أن اللقاء سيكرس لبحث سبل الفصل بين ما أسمته "المعارضة" السورية المعتدلة وتنظيم "جبهة النصرة".

وأوضحت الوزارة أن خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة سيشاركون في أول لقاء لمجموعة العمليات المشتركة، التي أنشئت وفق قرارات اللقاء الدولي حول التسوية السورية، الذي استضافته آستانة يومي الـ23 والـ24 يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاء في البيان أن هدف اللقاء على مستوى الخبراء يكمن في بحث سير تنفيذ الأطراف المتنازعة لنظام وقف الأعمال القتالية، وكذلك وضع إجراءات للرقابة على وقف إطلاق النار والحيلولة دون خروقات، بالإضافة إلى إجراءات لبناء الثقة بين الحكومة السورية و"المعارضة" وحل المسائل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية.
وذكرت وزارة الدفاع أن مجموعة العمليات المشتركة ستولي اهتماماً خاصاً لمسائل الفصل بين "المعارضة المعتدلة" وتشكيلات تنظيم "جبهة النصرة"، معيدة إلى الأذهان أن الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) تعتبر هذه الخطوة من أكثر المهمات إلحاحاً فيما يخص التسوية في سوريا.
كما سيتناول المشاركون في اللقاء المرتقب مسائل ملحة أخرى متعلقة بالتسوية في سوريا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن اجتماعات مجموعة العمليات المشتركة في آستانة ستكون دورية، كما سيشترك ممثلون عن الحكومة و"المعارضة السورية" المسلحة في تلك الاجتماعات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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