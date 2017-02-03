بغداد / نافع الكعبي: قبيل انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن غربي مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، بدأت القوات العراقية المشتركة، أولى تحركاتها أيمن المدينة، في وقت أعلن فيه قائد الشرطة الاتحادية، عن تمركز قواته جنوبي الموصل بكامل جاهزيتها، مبيناً أن "العدو" بدأ يفقد السيطرة على عناصره في الجانب الأيمن من المدينة، فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي من إحكام الطوق حول مدينة الموصل وقطع آخر خطوط إمداد تنظيم “داعش” في المحور الغربي لعمليات تحرير المدينة بمحافظة نينوى باتجاه الحدود السورية، في حين وصف المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي، أحمد الاسدي، الإتهامات الموجهة للتحالف الوطني، بجعل هيئة الحشد الشعبي جهازاً "مماثلاً" للحرس الثوري الإيراني"، بأنها مدحاً للحشد وليس قدحاً له.

وقال قائد الشرطة الاتحادية في بيان مقتضب: إن قطعات الشرطة الاتحادية تتمركز جنوب الموصل بكامل جهوزيتها، والعدو يفقد السيطرة على عناصره في الجانب الأيمن".

وتمكنت قوات الحشد الشعبي من قطع آخر خطوط إمداد تنظيم “داعش” في المحور الغربي لعمليات تحرير الموصل بمحافظة نينوى باتجاه الحدود السورية قبل انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن غربي مدينة الموصل من قبضة التنظيم.

وفي هذا السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن إكمال كافة الخطط الخاصة بالمرحلة الثالثة من عمليات قادمون يا نينوى، مشيرةً إلى وجود ضربات جوية تعبوية لاستهداف قيادات عسكرية لدى تنظيم “داعش” في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وقال المتحدث باسم القيادة: إنه تم استكمال كافة الخطط الخاصة بالمرحلة الثالثة من عمليات قادمون يا نينوى، مشيراً إلى أن القوات الأمنية بانتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة وإعلان ساعة الصفر.

* الحشد يقطع آخر خط إمداد لداعش في اتجاه سورية

وفي المحور الغربي، أعلن قائد عمليات الحشد الشعبي، أبو منتظر الحسيني: أن قوات الحشد الشعبي، تمكنت من محاصرة العدو، بدءاً من نهر دجلة إلى تلال سينو، شمال غربي قضاء تلعفر بطوق 360 درجة، بعد أن نجحت في السيطرة على الطريق الرابط بين قضائي سنجار وتلعفر من محوري الجنوب والغرب». وقال القائد في الحشد اللواء علي الحمداني: أن قواتنا قطعت آخر منفذ للعدو، من وإلى تلعفر والموصل، ما يعني قطع آخر خط إمداد في اتجاه سورية».

وأوضح زعيم منظمة «بدر»، مساعد رئيس هيئة الحشد الشعبي، هادي العامري، أن «بناء ساتر عند نقطة التماس بين قواتنا والبيشمركة، يعني قطع الطريق أمام تسلل داعش من الموصل إلى تلعفر، بالتالي قطع خط إمداده من سورية وإليها».

* إطلاق نار كثيف بمحيط مقر رئيسي لـ"داعش" غربي الموصل

وفي الأثناء، افاد مصدر محلي في نينوى، الجمعة، بأن إطلاق نار كثيف وغامض تبعها حالة من الإرباك في محيط مقر رئيسي لـ"داعش" غربي الموصل وسط قطع للطرق الرئيسية من قبل التنظيم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إطلاق نار كثيف سمع صداه في محيط مقر رئيسي لتنظيم داعش في حي الفاروق غربي الموصل وسط انتشار واسع لمفارز قتالية من التنظيم وقطع الطرق الرئيسية المؤدية للحي".

* العامري يشيد ببطولات الحشد الشعبي غربي الموصل

الى ذلك، شدد السيد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري على أن مناطق غرب الموصل تحولت الى مقبرة لإرهابيي "داعش" على يد رجال الحشد الشعبي المرابطين هناك.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها العامري الى قطعات الحشد الشعبي المرابطة غرب مدينة الموصل ، مؤكدا ان هذه المنطقة تحولت الى مقبرة لـ "الدواعش" بسبب هجمات اليومية المتكررة على المنطقة من اجل ايصال الإمداد الى الإرهابيين الموجودين في بعض مناطق الموصل ، قادمة من سورية.

* الأمم المتحدة: أيام داعش في العراق صارت معدودة

من جانبه، اعتبر ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، أن أيام تنظيم "داعش" في العراق صارت معدودة، داعياً القوات المشاركة في عمليات تحرير الموصل إلى مواصلة حملاتهم العسكرية الوشيكة بالروح نفسها، فيما أكد أن العراق سيكون بحاجة إلى دعم ومساعدة متواصلين وكبيرين من المجتمع الدولي في مرحلة ما بعد تنظيم "داعش".

ونقلت " السومرية نيوز" عن بيان لكوبيش، أكد فيه أن"القوات العراقية وبدعم كبير من شركائها الدوليين وخصوصا الأمريكيين، ستبقى مشتركة في عمليات قتالية معقدة في المناطق الحضرية بيد أنه، في المستقبل المنظور القريب، سوف تنتهي عمليات التحرير في العراق حيث إن أيام ما يسمى بداعش صارت معدودة".

* يونامي: 1367 عراقياً ضحايا الإرهاب خلال الشهر الماضي

من جانبها، اعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن استشهاد واصابة 1367 عراقياً، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال الشهر الماضي.

وذكرت اليونامي في بيان ان عدد الشهداء من العراقيين بلغ 403 اشخاص بينهم 21 من افراد الشرطة، فيما بلغ عدد الجرحى 924 شخصا بينهم 16 من افراد الشرطة.

وأضاف البيان انه وفقاً للأرقام الواردة، كانت محافظة بغداد هي الأكثر تضرراً، حيث استشهد 128 شخصاً و جرح 444 اخرين، تلتها نينوى 187 شهيدا و 285 جريحاً، ثم صلاح الدين 30 شهيدا وأصابة 45 آخرين.

وأضاف كوبيش ولكن الهدف الذي يرمي إليه تنظيم داعش والمتمثل في كسر إرادة الشعب، قد إنهار أمام صمود الشعب العراقي رغم المصاعب والمشقة، وأمام الانتصارات المتواصلة التي تحققها قوات الأمن العراقية في العملية الجارية لتحرير الموصل من الإرهابيين.

*التحالف الدولي يرجح نشوب معارك ضارية في الأيام المقبلة

ورجحت قيادة التحالف الدولي أن تواجه القوات العراقية مقاومة عنيفة خلال حملتها لاستعادة الجانب الغربي للموصل، رغم الخسائر التي لحقت بـ «داعش» الذي يعاني نقصاً في عدد مسلحيه، ما يضطره إلى استخدام الطائرات المسيرة بكثافة. وأعلنت قوات الحشد الشعبي، أنها أحكمت الطوق حول المدينة وعزلتها «تماماً» عن أي منفذ في اتجاه الحدود السورية.

وقال الناطق باسم التحالف الدولي العقيد جون دوريان، خلال مؤتمر صحافي، عبر دائرة مغلقة: أن القوات العراقية باتت تسيطر على 60 في المئة من الموصل، لكن توقعاتنا تشير إلى أنها ستواجه معارك ضارية في الأيام المقبلة، رغم أن قادة التنظيم في الساحل الأيمن أقل خبرة وفاعلية من القادة الذين قتلوا خلال الحملة العسكرية» على شرق المدينة.

* داعش يعزز تحصيناته الدفاعية أيمن الموصل

واتخذ داعش إجراءات مشددة في الجانب الأيمن، ونشر وحدات من القناصة فوق أسطح الأبنية والمواقع المطلة على الضفة الغربية لنهر دجلة، وعزز تحصيناته الدفاعية بالكتل الإسمنتية في المواقع الحساسة، ووضع نقاط تفتيش ومفارز لرصد التحركات المشبوهة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة قولها: أن قادة داعش أصدروا أوامر بإرغام الأطفال على التدريب على القتال، وقطع عناصره أيدي طفلين لا يتجاوز عمر الواحد منهما 12 سنة لرفضهما الانصياع لأوامر إعدام متهمين بالخيانة». وأشارت إلى أن «التنظيم أجلى أكثر من 200 عائلة من عشيرة البو صالح من مركز ناحية المحلبية، بين تلعفر والموصل».

* مقتل دواعش شمال غربي كركوك

في غضون ذلك، أعلن مسؤول محور غرب كركوك بقوات البيشمركة، عن مقتل ستة عناصر من "داعش" بتدمير مستودع اسلحة تابع للتنظيم بقصف جوي شمال غربي المحافظة.

وقال كمال كركوكي في حديث صحافي: إن استخبارات البيشمركة تلقت معلومات استخبارية دقيقة عن قيام تنظيم داعش بتحركات قرب قرية المنصورية الواقعة ضمن خط التماس بقضاء الدبس (45كم شمال غربي كركوك) للتعرض على قوات البيشمركة وبعد نقل المعلومات والاحداثيات للطيران الدولي الذي نفذ ضربات جوية على تلك التجمعات ودمرها بالكامل.

* تفجيرات بعبوات ناسفة ببغداد وأنباء عن ضحايا

من جهة أخرى، أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن مدنياً قُتل فيما أصيب خمسة آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبية بالمدائن جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية لبيع الأسماك في قضاء المدائن جنوبي العاصمة بغداد، انفجرت، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح مُتفاوتة".

كما أفاد المصدر، الجمعة، بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة سبع البور شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية في منطقة سبع البور شمالي العاصمة بغداد، انفجرت ظهر اليوم (الجمعة)، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مُتفاوتة".

وفي الأثناء، أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن ثلاثة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية في منطقة الحسينية شمالي بغداد انفجرت، مساء اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث".

* مدفعية الجيش تقصف تحشدا لـ"داعش" غرب الرطبة

الى ذلك، أفاد مصدر في شرطة الرطبة في الانبار، الجمعة، بأن مدفعية الجيش قصفت تحشدا لتنظيم داعش غرب الرطبة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف أسفر عن مقتل عدد من عناصر داعش، ودمر عدد من الآليات التابعة للتنظيم".

* تدمير مضافتين لـ"داعش" شمال شرقي ديالى

وأعلن أمر لواء 110 في الحشد الشعبي عامر جمعة، الجمعة، عن تدمير مضافتين لـ"داعش" شمال شرقي ديالى، مؤكدا أن الإصابات كانت مباشرة.

وقال جمعة في حديث صحافي:إن القوة الصاروخية في لواء 110 قصفت بأربعة صواريخ كاتيوشا مضافتين لداعش في وادي ثلاب، (130 كم شمال شرقي بعقوبة) بعد رصد موقعهما من قبل الاستخبارات الميدانية"، لافتا إلى أن "الإصابة كانت مباشرة ودمرت المضافات".

* مقتل صهر أمير بـ"داعش" بين ديالى وصلاح الدين

كما أفاد مصدر محلي في ديالى، الجمعة، بان قياديا بارزا بـ"داعش" قتل وأصيب اثنان من مرافقيه بقصف جوي على الحدود الإدارية للمحافظة مع صلاح الدين، موضحا أن القتيل صهر ما يعرف بأمير حاوي العظيم.

وقال المصدر في حديث صحافي:إن القيادي في داعش الدعو أبو صهيب قتل وأصيب اثنين من مرافقيه بقصف جوي استهدف مضافة للتنظيم في محيط منطقة المطبيجة على الحدود الإدارية بين ديالى وصلاح الدين".

* الأسدي: تشبيه الحشد الشعبي بالحرس الثوري الإيراني مدح وليس قدحاً

أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي، الخميس، أن الحشد تجربة وصناعة عراقية خالصة، معتبرا أن تشبيهه بالحرس الثوري الايراني هو "مدح وليس قدح"، فيما أشار إلى أن وراء تلك التشبيهات "اجندات سياسية".

وقال الاسدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وصف الحشد الشعبي بأنه صورة مشابهة للحرس الثوري الايراني يمثل مدحاً للحشد وليس قدحاً له، كما يحاول من تحدث بهذا الامر ايصاله الى المتلقين"، مبيناً أن "الحرس الثوري الايراني يعتبر واحداً من المؤسسات التي دافعت عن الشعب الايراني وعن حقوقه وعن مؤسسات الدولة والنظام بالجمهورية الاسلامية، وبالتالي فهو محل فخر لكل الشعب الايراني".

وكان رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى أحمد المساري، اتهم، الأربعاء ( 1 شباط 2017)، التحالف الوطني بمحاولة جعل هيئة الحشد الشعبي جهازاً "مماثلاً" للحرس الثوري الإيراني، وفيما أشار إلى وجود جهات "منفلتة" بالهيئة، اقترح أن تكون تركيبة الحشد بحسب نسبة سكان المحافظات لجعله "متوازناً".

* السفير الأميركي يؤكد للعبادي دعم بلاده المستمر للعراق

من جانب آخر، أكد السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، أن بلاده مستمرة بشكل كبير و"قوي جدا" في دعم العراق بحربه ضد تنظيم "داعش".

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان : إن الأخير استقبل في مكتبه، السفير الاميركي في العراق دوغلاس سيليمان والجنرال ستيفن تاونزند قائد قوات التحالف الدولي في العراق"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث سير معركة الموصل بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة ودعم التحالف الدولي للعراق في حربه ضد الارهاب".

* مستشار سابق بوزارة الدفاع العراقية في قبضة الانتربول

كشف النقاب من مصادر عديدة في عمّان وبغداد عن هوية المطلوب الدولي الذي ألقي القبض عليه في مطار الملكة علياء، يوم الاثنين الماضي، بموجب تعميم دولي من الانتربول في "النشرة الدولية حمراء".

وتناقلت مواقع الكترونية عراقية تقارير عن مصادر مطلعة مفادها إن الشخص الذي اعتقل هو جهاد قطام، واسمه الحقيقي (زياد القطان) وهو مستشار ومسؤول سابق في وزارة الدفاع العراقية وكان شغل منصب الأمين العام للوزارة في عهد الوزير حازم الشعلان في حكومة إياد علاوي العام 2004، كما أنه محكوم غيابيا مدة سبع سنوات لاختلاسه نحو مليار دولار من عقود في وزارة الدفاع.

وكانت إدارة الإعلام الأمني الأردني قالت إنه تم القبض على المطلوب أثناء محاولته دخول المملكة قادما من إحدى الدول الأوروبية عن طريق مطار الملكة علياء الدولي، بعد تدقيقه على نظام السيطرة ومنظومة الاتصال الدولية، التي أشارت إلى وجود طلب دولي بحقه، وجرى اصطحابه، لاتخاذ كلّ الإجراءات الشرطية بحقه، وجرى إيداعه للقضاء بعد ذلك.



