زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر الجمعة إن إيران تلعب بالنار وإنهم لا يقدّرون كم كان الرئيس أوباما طيبا معهم. لست هكذا!.

وذكرت مصادر مطلعة الخميس أن ترامب يعتزم فرض عقوبات على عدد من الكيانات الإيرانية سعيا لزيادة الضغط على طهران في حين يضع استراتيجية أوسع لمواجهة ما يعتبره سلوكا مزعزعا للاستقرار من جانبها.

*ظريف: لا نعبأ بتهديدات أمريكا

وقد ردّ وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر الجمعة على هجوم ترامب التويتري قائلا: إن إيران لا تعبأ بالتهديدات الأمريكية لها بعد تجربتها الصاروخية مؤكدا أن طهران لن تبادر بإشعال حرب.

وقال ظريف في التغريدة: إيران لا تعبأ بالتهديدات لأننا نستمد الأمن من شعبنا. لن نبادر بالحرب لكن يمكننا دوما الإعتماد على وسائلنا في الدفاع.

هذا وأكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي اكبر ولايتي ان ايران لا تريد اذنا من اي بلد للدفاع عن نفسها وشدد على انها ستواصل نشاطاتها الدفاعية بقوة.

واضاف ولايتي عقب استقباله وزير الدفاع الارميني ويغن سركيسيان ان "هذه ليست المرة الاولى التي يهدد فيها شخص عديم الخبرة في اميركا، ايران".

وقال: إن ترامب سيفهم بمرور الزمن أن اطلاق التصريحات الخاوية ضد ايران سيؤدي فقط الى خفض مصداقيته أمام الرأي العام.

ورداً على تصريحات بعض المسوولين الاميركيين تجاه الاختبار الصاروخي الايراني، أكد ولايتي أن أداء الحكومة الاميركية الجديدة سيعود بنتائج ضارة على شعب هذا البلد ومصالحه.

وأشار ولايتي الى أن اميركا هي التي ستتضرر في نهاية المطاف وأن الاميركيين انفسهم ليسوا راضين عن تطرف ترامب ومن يحيطون به.

وقال إن الشخص الذي يهدد ايران يجب أن يسأل أسلافه كيف انهزم الاميركيون في افغانستان والعراق وسوريا.

وأضاف رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية ان اجتماع آستانة الأخير أظهر أن ايران وروسيا وتركيا باعتبارها دولا فاعلة في قضية سوريا يمكن أن تعالج مشاكل هذا البلد من دون حضور اميركا والدول الغربية الأخرى، مؤكداً ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها القوة الاولى في المنطقة تمتلك طاقات دفاعية جادة جداً ولن ترضخ لاي املاءات وهي لا تأخذ اذنا من اي دولة او احد للدفاع عن نفسها.

وأكد ولايتي "اننا سندافع عن بلدنا على اساس الظروف وحسب ما تتطلبه الظروف" قائلاً:"إن الصواريخ التي تم اختبارها لم تكن الا صواريخ دفاعية وايران ستواصل نشاطاتها في المجال الدفاعي بقوة".

وبشأن المزاعم الاميركية ضد ايران، قال ولايتي: إن ايران لا تولي اهتماماً للتصريحات الاميركية وان الاميركيين لم يقوموا بأي إجراء ايجابي تجاه ايران.

واشار الى ان الحكومة الاميركية السابقة برئاسة اوباما نكثت العهد كثيراً فيما يتعلق بخطة العمل المشترك الشاملة، قائلاً: "إن اميركا لا بد ان تفي بالوعود التي قطعتها.

وأكد أن اطلاق تهديد جديد في كل يوم يتعارض وروح خطة العمل المشترك الشاملة قائلاً إن الاميركيين يجب أن يتخلوا عن إجراءاتهم هذه، مضيفا: ان ايران اثبتت أن الاميركيين لا يستطيعون التغلب على انتفاضة الشعوب المسلمة نتيجة الصحوة الاسلامية.

وأكد ولايتي أن هذه التهديدات الخاوية لن تثني ايران عن مواصلة المسار الصحيح الذي اختارته في الدفاع عن نفسها بقوة.

من جهة اخرى، ردت وزارة الخارجية الايرانية على تصريحات مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي مايكل فلين مؤكدة أن مزاعمه لا اساس لها ومكررة.

واعلن الناطق باسم الوزارة بهرام قاسمي الخميس ان التحذير الذي وجهته الإدارة الاميركية للجمهورية الاسلامية بعد التجربة الصاروخية، "لا اساس له" و"استفزازي".

وقال قاسمي كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان الملاحظات التي ادلى بها مستشار الامن القومي للرئيس الاميركي دونالد ترامب لا اساس لها ومكررة واستفزازية.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي قال: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب وجهت "تحذيراً رسمياً" إلى إيران، بعد التجربة الصاروخية التي أجرتها طهران.

وبهذا الصدد، أكّد نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني العميد حسين سلامي "أنّ كل الضجيج الذي أثير ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية إنما يعود لخوف الاعداء من قدراتها الصاروخية".

وفي كلمة له خلال ملتقى "العميد الشهيد محمود خادمي"، إضافة إلى ذكرى ألف و700 شهيد لمدينة كاشان والشهداء المدافعين عن العتبات المقدسة، قال العميد سلامي "إنّ القدرات الصاروخية الإيرانية هي من القدرات الرادعة الفريدة في العالم"، لافتاً الى أن ايران استطاعت أن تزرع الخوف في قلوب أميركا والكيان الصهيوني وحلفائهما.

وفيما أكّد إننا لن نغير توجهاتنا وإرادتنا أمام مطالب القوى الكبرى إطلاقاً، شدّد على أنّ قدراتنا الصاروخية وغير الصاروخية ماضية نحو التطور يوما بعد يوم.

وتابع العميد سلامي: إنّ المبادئ الثورية تعني الصمود بوجه الظلم والاستكبار، كما تعني الدفاع عن حقوق المظلومين والمستضعفين والتطلع للحرية والعدالة والعيش باستقلال، والايمان بالاسلام باعتباره يمثل القيم الكبيرة التي تحكم المجتمع، مضيفاً: عندما يشعر أعداؤنا بالقلق والعجز أمامنا، يتَّحدون فيما بينهم ويمارسون الضغط ويثيرون الأجواء ويلجأون الى التهديد كي يستطيعوا أن يؤثروا على إرادة الشعب الايراني العظيم عن طريق الحرب النفسية، إلا أنه شدّد على أننا لن نسمح إطلاقاً بأن يؤثر الاعداء على ارادة شعبنا الابي.

بروجردي: العدو سيهزم

بدوره، أكّد رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدین بروجردي "أنّ العدو وبعد هزیمته في الحرب العسكریة (الدفاع المقدس 1980-1988)، یسعى لشن الحرب الاقتصادیة ضد الشعب الایراني الا انه سیهزم في هذه الحرب ایضًا لأن الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي یعملان معًا لحل مشاكل هذا القطاع والتنفیذ الدقیق لسیاسات الاقتصاد المقاوم".

وفي كلمة له في مدینة قم جنوب العاصمة طهران، قال بروجردي "إنّ الاتفاق النووي، ورغم الحرب الاقتصادیة المعادیة، قد مكّن ایران من زیادة صادراتها النفطیة من ملیون الى ملیونین و400 الف برمیل یومیاً"، مضيفاً "إنّ ایران تمتلك احتیاطات هائلة من النفط والغاز فی العالم وهي ثروة وطنیة تعود للشعب".

وفي سياق آخر، لفت بروجردي إلى الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية في سوريا والعراق، قائلًا "ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تقدم الدعم الاستشاري للعراق وسوریا وغيرها من الدول"، وأن "خبرات مرحلة الدفاع المقدس الزاخرة بالمفاخر تنقل بواسطة مجاهدین كاللواء قاسم سلیماني الى مجاهدي جبهة المقاومة".

وقد عزا أمن طهران المستتب إلى الجهود الوفیرة المبذولة رغم مخططات الأعداء، قائلاً:"إن مسؤولین أمنیین من دول اوروبیة یسألوننا عند زیاراتهم الى طهران كیف تمكنتم من الحفاظ على أمن بلادكم في منطقة تعمها الفوضى في حین أننا نواجه نحن في دولنا عملیات ارهابیة؟، فإن دولاً مثل فرنسا والمانیا وتركیا تواجه أحداثا ارهابیة في حین نقوم نحن بإحباط أي عملية قبل وقوعها".

كما لفت بروجردي الى مواقف وتصرفات الرئیس الامیركي الجدید، ومنها عزمه على بناء جدار على الحدود مع المكسیك، واضاف "إن لهذا الرجل مشكلة مع العالم كله ویرید بناء جدار بطول 3 آلاف كیلومتر في الحدود المشتركة مع المكسیك فی حین ان هناك تبادلا تجاریا واقتصادیا بقیمة 600 ملیار دولار سنویا بینهما".



