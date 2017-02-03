كنتُ اعد نفسي لمغادرة ايران الى امريكا بعد اسبوعين، حيث كانت (ايران) تشهد ايامها الاخيرة لانتصار الثورة. كان حضوري في ايران تلبية لدعوة من السيد مهدي بازركان.. الرجل الذي نُصِّب بعد فترة، رئيساً لوزراء دولة مؤقتة للجمهورية الاسلامية. كان يرافقني في الزيارة، رمزي كلارك المدعي العام السابق في امريكا (والذي لايزال حتى الآن احد الشخصيات السياسية البارزة في امريكا)، وفيليب لوس، زعيم احدى المنظمات الشعبية الدينية (الذي اشتهر، خاصة، بوقوفه ضد العنف ومعارضته للحرب في فيتنام)... كنتُ أنذاك، على رأس لجنة امريكية صغيرة، ضد التدخل الامريكي في ايران.. واعتقد انّ دعوة بازركان لي، كانت بسبب انشطة هذه اللجنة، وذلك، للاطلاع عن كثب على الثورة الإيرانية.

كانت لنا لقاءات متعددة مع شرائح واسعة من الشخصيات الدينية والعلمانية في ايران، منهم: شابور بختيار رئيس وزراء الشاه، وويليم سوليفان الذي كان في الحقيقة آخر سفير لأمريكا في ايران.

لقد غادر الشاه ايران، خلال الفترة التي كنا فيها في البلاد، حيث اعتبر الشعب ذلك، علامة لسقوط الحكم الملكي، فأقام احتفالات عظيمة باهرة اشاهدها لأول مرة في حياتي! فقد توافدت الملايين من الناس على شوارع طهران في اجواء مفعمة بالفرح والأبتهاج.

مشاهدة هذه الأجواء من جانب، وتوفّر الفرصة للقاء الامام الخميني، من جانب أخر، اتاحت لنا تجربة لمس مباشر للثورة الاسلامية الأيرانية... ورفعتنا الى اقصى درجات السرور! كانت الجماهير تصدح باسم سماحته، وملصقات صوره مرفوعة على الأيدي.. وكان واضحاً انه ملهم الثورة ومرشد الإطاحة بأقوى واعنف الأنظمة في العالم.

بالطبع لم تكن لدينا فكرة واضحة حول المستقبل والآمال التي كانت في مخيلة الامام الخميني، فيما يتعلق بذاته والثورة. الشيئ المشهود في تلك اللحظة، اننا تربّعنا امامه في سُرادق ساحة بيته في نوفل لوشاتو. انَّ الذي لفت نظرنا، هو ذهنيته الثاقبة وذكائه. اراد ان يعرف، انه وقد رحل الشاه، فما تريد امريكا فعله؟ وهل انها مستعدة لاحترام النتيجة النهائية للثورة الاسلامية ؟ وسألناه، ماهي آماله وامنياته بالنسبة للثورة الأيرانية؟

قبل الأجابة على سؤالنا، صحّح عبارة "الثورة الايرانية" الى "الثورة الاسلامية"، مشيراً بذلك، الى انَّ هذه الثورة، قبل ان تكون منبثقة عن شعور وطني لتغيير الحكم، هي منبعثة عن عوامل ثقافية ودينية.

لقد تطرق الامام الخميني (قدس سره) بعد ذلك، الى احداث ايران وارتباطها باحداث المنطقة باجمعها، مُتنبّئاً بوقوع حوادث في المستقبل، قائلاً: انَّ النظام السعودي، نظام منحط، وقد عزل نفسه عن الشعب في المملكة (العربية السعودية). ثم ذكر سماحته دوره في ايران، موضّحاً، انه سماحته دخل النضال السياسي، لأن الشاه "اجرى نهراً من الدماء وفصل نفسه بذلك عن الشعب".

لقد ادّخرتُ في ذهني، مشاهد رئيسية، من ذلك اللقاء الذي حدث قبل ثلاثين سنة. اولها، يرتبط بشخصية الامام الخميني، نفسه، الواقعية. كان ذا ذهن وارادة قوية جداً، رغم شيخوخته وضعف بدنه!. و المشهد الآخر، نظره حول المستقبل الاسلام السياسي، الذي كان متجذّراً في فكره الديني..

.. على اي حال.. اتّضح بعد ذلك انّ "الجمهورية الأسلامية" الفتيّة، هي، نفسها تلك الحكومة المثالية التي كان يصفها الامام الخميني (قدس سره) في خطبه حول "الحكومة الاسلامية" في السبعينات.

في الوقت الراهن، وبعد " ما يسمى بالربيع العربي!" في الشرق الاوسط.. يخطر ببالي شيئ أخر حول ذلك اللقاء، يرتبط الى حد ما، بأحداث المنطقة حالياً. كان الامام، خلال نضاله، يرى بأنَّ نظام الشاه يجب ازالته نهائياً وليس اصلاحه! انه سماحته، بهذا العمل، وضع حجر الاساس لعصر جديد في ايران لتسير نحو نظام سياسي جديد. لهذا فالامام الخميني، يجب اعتباره ثورياً حقيقياً، حتى، لو اعتقد الغرب، هنا، بأنَّ اهداف سماحته، معارضة للقيم العلمانية.





