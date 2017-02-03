وخلال مراسم احياء ذكرى شهداء الاديان التوحيدية قال سيامك مرة صدق في كلمة له بالمناسبة، ان تضامن وتلاحم ابناء الشعب الايراني في الدفاع عن الوطن وعن القيم التوحيدية المشتركة بين الاديان مستمر دوما وان اي عدو تسول له نفسه ارتكاب اي حماقة لن يكون مصيره سوى كمصير صدام المجرم .

واكد ممثل الطائفة اليهودية في البرلمان الايراني، ان شباب ارض ايران لا يترددون ابدا في الدفاع حتى بأيدي خالية عن هويتهم وارضهم وقيمهم .

وجرت مراسم زيارة ووضع اكاليل الزهور على قبور شهداء الاديان التوحيدية وتكريم أسرهم من الطوائف الارمنية والاشورية واليهودية والزرادشتية، وذلك بحضور حشد من اسر الشهداء والمضحين وعدد من المسؤولين.



