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رقم الخبر: 186439 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 18:35 الاقسام: محليات  
ممثل الطائفة اليهودية في مجلس الشورى: شباب ايران لا يترددون أبدا في الدفاع عن الوطن

ممثل الطائفة اليهودية في مجلس الشورى: شباب ايران لا يترددون أبدا في الدفاع عن الوطن

اكد ممثل الطائفة اليهودية في مجلس الشورى الاسلامي سيامك مره صدق ان جميع اتباع الاديان والمذاهب المختلفة تصدوا ببسالة للاعداء ذودا عن ايران الحرة والشامخة .

وخلال مراسم احياء ذكرى شهداء الاديان التوحيدية قال سيامك مرة صدق في كلمة له بالمناسبة، ان تضامن وتلاحم ابناء الشعب الايراني في الدفاع عن الوطن وعن القيم التوحيدية المشتركة بين الاديان مستمر دوما وان اي عدو تسول له نفسه ارتكاب اي حماقة لن يكون مصيره سوى كمصير صدام المجرم .
واكد ممثل الطائفة اليهودية في البرلمان الايراني، ان شباب ارض ايران لا يترددون ابدا في الدفاع حتى بأيدي خالية عن هويتهم وارضهم وقيمهم .
وجرت مراسم زيارة ووضع اكاليل الزهور على قبور شهداء الاديان التوحيدية وتكريم أسرهم من الطوائف الارمنية والاشورية واليهودية والزرادشتية، وذلك بحضور حشد من اسر الشهداء والمضحين وعدد من المسؤولين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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