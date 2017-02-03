جاء ذلك اجتماع مجلس خبراء القيادة في مدينة قم جنوب العاصمة طهران بحضور الاعضاء وبرئاسة آية الله احمد جنتي.

وفي مستهل الاجتماع اشار آية الله جنتي في كلمة له الى ذكرى وصول الامام الخميني الراحل الى البلاد في 1 شباط عام 1979 ، وذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران في 11 منه وقال، ان الثورة الاسلامية كانت بمثابة انفجار النور وتبلورت على اساس ولاية الفقيه وايمان الشعب بالولي الفقيه وشكلت درسا كبيرا لشعوب العالم سواء المسلمين او غيرهم.

ونوه الى وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني، لافتا الى خدماته القيمة التي قدمها للاسلام وللثورة والمراكز الحساسة جدا التي تولاها خلال حياته، معربا عن امله بان يختار سماحة قائد الثورة الاسلامية بتدابيره الحكيمة الشخص البديل المناسب في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

كما اشار آية الله جنتي الى حادثة انهيار مبنى "بلاسكو" بطهران قبل اسبوعين، مشيدا بتضحيات رجال الاطفاء الشهداء الذين قضوا في الحادث.



