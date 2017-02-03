وكانت شبكة مرتبطة بالمعادين للثورة بالخارج تحاول التغلغل والنفوذ عبر شبكات التواصل الاجتماعي لايجاد خلايا داخل البلاد حيث حالت يقظة اجهزة الامن دون تمرير هذا المخطط.

وكان نشاط هذه الخلية يتمحور في شبكة التلغرام تحت اسم «غارد جاويدان» (اي الحرس الخالدون) وهي تعمل بالتنسيق مع الاوساط المعادية للثورة في الخارج.

وكانت هذه الخلية تنشط في عدد من المحافظات عبر ايجاد مجاميع في التلغرام بهدف التغرير واستقطاب العناصر الذين ينضمون الى هذه المجاميع من شتى انحاء البلاد لاسيما الشباب وقليلوا الخبرة ممن لديهم مشاكل اجتماعية حيث تم توجيه هؤلاء المغرر بهم بعد تفكيك هذه الخلية.

وكشف اعضاء هذه الخلية في اعترافاتهم عن ابعاد عملية الخداع التي قام بها المعادون للثورة في الخارج خلال مخططهم وذلك عبر اعطاء وعود كاذبة للتغرير بالمتواصلين معهم .