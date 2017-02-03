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رقم الخبر: 186437 تاريخ النشر: شباط 03, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: محليات  
تفكيك خلية ناشطة في شبكة التواصل الاجتماعي مرتبطة بالمناهضين للثورة

تفكيك خلية ناشطة في شبكة التواصل الاجتماعي مرتبطة بالمناهضين للثورة

تمكنت اجهزة الامن الايراني من تفكيك خلية مرتبطة بالتيارات المعادية للثورة في الخارج تعمل عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وكانت شبكة مرتبطة بالمعادين للثورة بالخارج تحاول التغلغل والنفوذ عبر شبكات التواصل الاجتماعي لايجاد خلايا داخل البلاد حيث حالت يقظة اجهزة الامن دون تمرير هذا المخطط.
وكان نشاط هذه الخلية يتمحور في شبكة التلغرام تحت اسم «غارد جاويدان» (اي الحرس الخالدون) وهي تعمل بالتنسيق مع الاوساط المعادية للثورة في الخارج.
وكانت هذه الخلية تنشط في عدد من المحافظات عبر ايجاد مجاميع في التلغرام بهدف التغرير واستقطاب العناصر الذين ينضمون الى هذه المجاميع من شتى انحاء البلاد لاسيما الشباب وقليلوا الخبرة ممن لديهم مشاكل اجتماعية حيث تم توجيه هؤلاء المغرر بهم بعد تفكيك هذه الخلية.
وكشف اعضاء هذه الخلية في اعترافاتهم عن ابعاد عملية الخداع التي قام بها المعادون للثورة في الخارج خلال مخططهم وذلك عبر اعطاء وعود كاذبة للتغرير بالمتواصلين معهم .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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