وجاء في هذه الرسالة إن الإسلام واجه مشاكل عديدة على مر التاريخ ولكن مشكلة التكفير هي اليوم الأكبر وأوسع رقعة من سائر المشاكل.

وفي اشارة الى جرائم داعش في العراق وسوريا، قال المرجع الديني في رسالته إن الجماعات التكفيرية بأعمالها الإجرامية، تسببت في تشويه صورة الإسلام في العالم.

وتابع أن القيود التي تفرض اليوم على المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تعود الى الأداء السيئ من جانب الجماعات التكفيرية التي شوهت سمعة المسلمين في العالم.

وأكد مكارم الشيرازي، أنه يجب على المسلمين في العالم أن يقفوا جنبا الى جنب، وان يعلنوا البراءة من الجماعات التكفيرية، وبأنها لا تمت الى الإسلام بصلة، حيث أن الإسلام هو دين المحبة والإخاء والتعايش السلمي.

وناقشت الشخصيات ورجال الدين الشيعة والسنة في هذا الاجتماع، سبل مكافحة النزعة التكفيرية في العالم الإسلامي.



